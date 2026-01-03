Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması" programında konuşuyor.
logo
Yaşam

Müziğin birleştirici gücünde buluşan farklı mesleklerden emekliler kulakların pasını siliyor

Antalya'da farklı yaş ve mesleklerden 20 emekli, oluşturdukları koroyla Türk sanat müziği eserlerini seslendirerek keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

Bahriye Yıldırım  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
Müziğin birleştirici gücünde buluşan farklı mesleklerden emekliler kulakların pasını siliyor Fotoğraf: Bahriye Yıldırım/AA

Antalya

Antalya Hoş Seda Türk Musikisi Korosu çatısı altında sosyal aktivitede bulunmak ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla yaklaşık 9 yıl önce bir araya gelen, aralarında doktor, bankacı, öğretmen ve avukat gibi farklı mesleklerden 20 katılımcı, Türk sanat müziği eserlerini seslendirerek keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

Emeklilerden oluşan katılımcılar, yakaladıkları uyum sayesinde her yıl repertuvarlarını biraz daha genişleterek çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Koro üyeleri, bu zamana kadar yılda üç defa olmak üzere 27 konser verdi.

Koronun kurucusu emekli basın mensubu Ümit Kuruüzüm, Türk sanat müziğini çok sevdiğini, yıllardır içinde koro oluşturma isteğinin oluştuğunu söyledi.

Bu hayalini 9 yıl önce gerçekleştirdiğini anlatan Kuruüzüm, "Yıllardır içimde ukdeydi ve nihayet gerçekleştirdim. Benim şahsi isteğim TRT'de program yapmak." dedi.

"Bir yandan da Alzheimer tedavisi yapmış oluyoruz"

Koronun şefliğini üstlenen TRT Program Yapımcısı ve Sunucusu Tayfun Yönlü de amacının Türk sanat musikisi geleneğini yansıtmak ve sürdürmek olduğunu söyledi.

Sosyalleşmenin yanı sıra hafızayı güçlü tutarak bir nevi Alzheimer tedavisi de yaptıklarına işaret eden Yönlü, şöyle konuştu:

"Amatör topluluk korolarımızı büyük ölçüde yaş ortalaması yüksek insanlar oluşturuyor. Bu yüzden koronun şefi olarak musiki çalışmalarımızda genellikle onların bilmedikleri yeni eserleri seçmeye çalışıyorum. Aslında bir yandan da Alzheimer tedavisi yapmış oluyoruz. Hem onların sosyalleşmeleri hem de beyinlerini yeni bilgilerle yeni eserlerle beslemek açısından amatör toplulukların faaliyetlerini çok kıymetli buluyorum."

