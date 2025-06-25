Dolar
39.72
Euro
46.14
Altın
3,324.13
ETH/USDT
2,445.50
BTC/USDT
106,700.00
BIST 100
9,431.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine iştirak ediyor
logo
Yaşam

Muş'ta huzur ortamının sağlandığı Şenyayla bölgesine 100 hane dönüş yaptı

Muş'ta huzur ve güven ortamının tesis edilmesinin ardından canlanan Şenyayla bölgesine 4 yılda 100 hane dönüş yaptı, İl Özel İdaresi ekipleri bölgede yol yapım çalışmalarını hızlandırdı.

Sabri Yıldırım  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Muş'ta huzur ortamının sağlandığı Şenyayla bölgesine 100 hane dönüş yaptı Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden 4 yıl önce Muş'un Yamaç köyüne bağlanan Şenyayla bölgesindeki yerleşim yerlerine huzur ortamının sağlanmasıyla başlayan geri dönüşler sürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şu ana kadar 100 hanenin dönüş yaparak evlerini inşa ettiği bölgede, tarım ve hayvancılık faaliyetleri de devletin sağladığı desteklerle arttı.

Yıllar önce terör nedeniyle terk ettikleri topraklara dönerek yaptıkları evlere yerleşen yöre sakinleri, hem küçükbaş hayvancılık yapmaya hem de ata topraklarında sebze ve meyve yetiştiriciliğine başladı.

Vatandaşların yeni evler yaparak yerleştiği bölgedeki 13 mezranın güvenli ulaşım imkanına kavuşması için İl Özel İdaresince başlatılan yol yapım ve altyapı çalışmaları da hızlandırıldı.

Ekipler, bazı noktalarda iş makineleriyle açtıkları yolları stabilize hale getirirken, bazı noktalarda da yeni güzergahlar oluşturdu.

"Geçen yıl yaklaşık 10 kilometre yol açtık"

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, AA muhabirine, bölgede yürüttükleri çalışmalarla kalıcı yerleşimi desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmaları etaplar halinde planladıklarını anlatan Yentür, Cumhurbaşkanı kararıyla Muş sınırlarına dahil edilen 13 mezraya ulaşımın sağlandığını, söz konusu bölgeye 100 hanenin dönüş yaptığını belirtti.

Bazı bölgelerde daha önce yol olmadığını ifade eden Yentür, şunları kaydetti:

"Devletimizin kararlı desteğiyle insanlar köylerine, mezralarına döndü. Dönünce de yol, su ve diğer ana ihtiyaçları talep etmeye başladılar. Şu ana kadar bölgede 100'ün üzerinde ev yapılmaya başlandı. Batinek mezrasına var olduğu günden bugüne kadar ilk defa biz yol götürdük. Bunun dışında da köylülerin ormanın içinde kendi imkanlarıyla gidip barınmaya çalıştığı, yayla veya mezra olarak gördükleri yerlere yol yaptık. Geçen yıl yaklaşık 10 kilometre yol açtık."

Yamaç köyü yolunun 4 kilometrelik kısmının programa alındığını ve bölgede çalışmanın devam ettiğini dile getiren Yentür, "Önce stabilize işlemleri, sanat yapıları, akabinde ise birinci kat sathi kaplama işi yapılıyor." dedi.

"Mezraya geri dönüş yapmak için ev inşa ediyorum"

Yöre sakinlerinden Suphi Adıyamanlı ise daha önce katır ve eşeklerle Batinek mezrasına ulaşım sağladıklarını belirterek, "Mezramız Muş sınırlarına dahil edildikten sonra yol, su gibi altyapıya kavuştuk. Şu anda mezraya geri dönüş yapmak için ev inşa ediyorum. Yol, su gibi altyapı imkanı yeni sağlandı. Bundan sonra hayvancılığa başlayacağım. Daha önce ulaşım olmadığı için elimiz kolumuz bağlıyken, şu anda araçlarla ulaşımı sağlıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"NEFES" yazılımı ile Türkiye'nin havası 3 boyutlu takipte
Sivas'ta bulunan yavru kızıl şahin koruma altına alındı
Milli Savunma Bakanı Güler, Hollandalı mevkidaşı Brekelmans ile görüştü
İstanbul'da görülen yılanlar için uzmanlardan uyarılar
İstanbul'da "Huzur İstanbul" uygulamasında 806 kişi gözaltına alındı

Benzer haberler

Muş'ta huzur ortamının sağlandığı Şenyayla bölgesine 100 hane dönüş yaptı

Muş'ta huzur ortamının sağlandığı Şenyayla bölgesine 100 hane dönüş yaptı

Muş'ta üretilen eski kaşar peyniri ülkenin dört bir yanına pazarlanıyor

Diyarbakır'da üniversitenin atıl arazilerine GES kuruluyor

Zengin floraya sahip Muş Ovası'na farklı illerden 507 arıcı geldi

Zengin floraya sahip Muş Ovası'na farklı illerden 507 arıcı geldi
Muş'ta konaklayan leylekler, sulak alanlardan taşıdıkları yiyeceklerle yavrularını büyütüyor

Muş'ta konaklayan leylekler, sulak alanlardan taşıdıkları yiyeceklerle yavrularını büyütüyor
Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi yerinde dönüşümle yeniden yükselecek

Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi yerinde dönüşümle yeniden yükselecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet