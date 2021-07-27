Euro
10.13
Dolar
8.57
BIST 100
1,359.55
Altın
1,800.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Mülteci çocukların simgesi kukla Küçük Amal'ın İngiltere'ye yolculuğu Gaziantep'ten başladı

Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla Küçük Amal'ın İngiltere'ye uzanan yolculuğu, Gaziantep'ten başladı.

Fırat Özdemir   | 27.07.2021
Mülteci çocukların simgesi kukla Küçük Amal'ın İngiltere'ye yolculuğu Gaziantep'ten başladı Fotoğraf: Adsız Günebakan / AA

Gaziantep

Mülteci konularını işleyen İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu öncülüğünde hazırlanan, Türkiye ve dünyadan birçok sanatçı, kurum ve kuruluşun desteklediği "Yürüyüş (The Walk) Projesi" kapsamında hazırlanan kukla Küçük Amal, annesini bulmak üzere yola çıkan bir kız çocuğunun hikayesini konu alıyor.

Küçük Amal'ın buruk hikayesiyle dünya kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve mülteci çocukların sorunlarına dikkat çekilmesinin amaçlandığı proje çerçevesinde tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla, 8 ülke sınırını aşarak 65 şehirde binlerce kilometrelik yolculuk yapacak.

Yolculuğunun ilk adımını, Suriye sınırındaki Gaziantep'in eski yerleşim yerlerinden Lala Paşa Sokağı'nda atan kukla Amal, aynı sokakta elinde fenerlerle bekleyen Türk ve Suriyeli çocuklar ile aileleri tarafından karşılandı. Ellerindeki fenerlerle sokağı aydınlatan çocukların eşliğinde Gaziantep Kalesi'nin önüne ulaşan kukla Amal, burada düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlikte sanatçılar Ali Demirel ve Balkan Karişman ışık gösterisi düzenledi, konser verildi.

Konserin ardından Karam Vakfı öğrenci ve öğretmenleri, Küçük Amal'ın yolcuğu için tasarladıkları valizi teslim etti.

Küçük Amal, çocukların uğurlamasıyla alandan ayrıldı.

Yolculuğunda ziyaret ettiği her yerleşim yerinde sanatçı, kurum ve kuruluşların iş birliğinde düzenlenecek eğitici kültür ve sanatsal çalışmalarda yer alacak kukla Amal, yarın Türk ve mülteci kadınların gerçekleştireceği mutfak ve masal atölyesine katılacak.

Küçük Amal, 3 Kasım'da İngiltere'nin Manchester kentinde son bulacak yolcuğu ile mülteci çocukların, aileleriyle ya da aileleri olmadan Avrupa'ya uzanan yolculuklarındaki zorlukları gündeme taşıyacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Ünlü isimlerden Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
İtalya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında çıkarılan 'Yeşil Geçiş' belgesi bir kez daha protesto edildi
ABD'de 'günlük Kovid-19 vaka sayılarının 200 binlere çıkabileceği' uyarısı yapıldı
Türkiye'de 19 bin 761 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Mülteci çocukların simgesi kukla Küçük Amal'ın İngiltere'ye yolculuğu Gaziantep'ten başladı

Mülteci çocukların simgesi kukla Küçük Amal'ın İngiltere'ye yolculuğu Gaziantep'ten başladı

Gaziantep'te depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bakan Varank: Türkiye'nin ilk lisanslı Antep fıstığı deposunu Gaziantep'e kazandırdık

Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar kavuruyor

Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar kavuruyor