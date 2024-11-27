Dolar
34.66
Euro
36.50
Altın
2,648.75
ETH/USDT
3,487.30
BTC/USDT
93,595.00
BIST 100
9,632.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Muğla'daki Tuzla Sulak Alanı'nda göçmen kuş yoğunluğu yaşanıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak tescil edilen Tuzla Sulak Alanı'nda göçmen kuş yoğunluğu havadan görüntülendi.

Ali Ballı  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Muğla'daki Tuzla Sulak Alanı'nda göçmen kuş yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Yılın önemli bölümünde flamingoların şenlendirdiği, Milas-Bodrum kara yolu Boğaziçi Mahallesi sınırlarındaki sulak alan, barındırdığı çok sayıda kuş ve balık türüyle ilgi görüyor.

Avrupa ve Afrika arasındaki 4 önemli kuş yolundan ikisinin geçtiği Türkiye'de, göçmen kuşlar için önemli sulak alanlar arasında gösterilen Tuzla'ya gelmeye başlayan göçmen kuşlar, renkli görüntüler oluşturuyor.

Sulak alan, flamingolar başta olmak üzere balıkçıl, turna, martı, tepeli pelikan, kaz ve ördekleri misafir ediyor.

Çevresindeki zengin bitki örtüsü ile dikkati çeken alan, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'a giden yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Sulak alandaki göçmen kuşların yoğunluğu dron ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erbil ve Ortaç hakkındaki "ev hapsi" adli kontrol tedbiri kaldırıldı
Beşiktaş'ta denizde kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları 4 gündür sürüyor
Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
THY, Ohri'ye uçuş başlatacak
İzmir Bayraklı'da işçilerin grevi nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu

Benzer haberler

Muğla'daki Tuzla Sulak Alanı'nda göçmen kuş yoğunluğu yaşanıyor

Muğla'daki Tuzla Sulak Alanı'nda göçmen kuş yoğunluğu yaşanıyor

Dört mevsim dalış imkanı sunan Fethiye'nin su altı güzellikleri görüntülendi

Stratonikeia'nın tiyatro kısmında da 2 bin 250 yıllık kanalizasyon sistemi bulundu

Galatasaray, Bodrum'dan 3 puanla dönüyor

Galatasaray, Bodrum'dan 3 puanla dönüyor
Hyllarima Antik Kenti'nde ilk anıtsal çeşme binası bulundu

Hyllarima Antik Kenti'nde ilk anıtsal çeşme binası bulundu
Fethiye'de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Fethiye'de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet