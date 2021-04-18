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Yaşam

Muğla'da nesli tükenme tehlikesindeki karakulak fotokapanla görüntülendi

Muğla'da nesli tükenme tehlikesi altındaki karakulak, ormanlık alana yerleştirilen fotokopana takıldı.

Ali Rıza Akkır   | 18.04.2021
Muğla'da nesli tükenme tehlikesindeki karakulak fotokapanla görüntülendi

Muğla

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin tarafından araziye yerleştirilen fotokapan, bir karakulağı görüntüledi.

İlemin'in "Timur" adını verdiği yabani kedinin sosyal medyada paylaştığı görüntüsü ilgi çekti. Görüntü, çok sayıda kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı. Genellikle gece avlanan karakulağın görüntüde aksayarak ilerlediği dikkati çekti.


İlemin, AA muhabirine, yıllardır karakulaklarla ilgili çalışma yaptığını, elde ettiği görüntünün en net videolardan olduğunu söyledi.

Görüntüde yer alan yaban kedisinin, avlanırken ayağını incitmiş olabileceğini değerlendirdiğini dile getiren İlemin, karakulakların ve diğer etçillerin çok fazla tehditle karşılaştıklarını ifade etti.

Karakulakların zorlu koşullarda avlanıp ürediklerini anlatan İlemin, şöyle konuştu:

"Yabani kedilerin mevcut habitatları kara yollarıyla parçalanmış durumda. Kısa zaman içinde üç karakulak ve bir vaşak aynı noktada araç çarpması sonucu öldü. Doğa Kuruma ve Milli Parklar ile Kara Yolları Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerde ilk önlemler için harekete geçtik. Kara yollarına uyarı tabelaları yerleştirilecek. Sonrasında geçişlerinin en yoğun olduğu noktalara eko-sistem geçiş noktalarının oluşturulması planlanıyor. Umarım gelecek nesiller daha güvende olacak."

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