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Yaşam

Milli Eğitim Bakanı Selçuk 'Bisiklet Buluşmaları' etkinliğinde öğretmenlerle pedal çevirdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Bisiklet Günü'nde sağlıklı yaşama ve doğaya dikkati çekmek için düzenlenen etkinlikte öğretmenlerle bisiklet kullandı.

Zeynep Rakipoğlu   | 03.06.2021
Milli Eğitim Bakanı Selçuk 'Bisiklet Buluşmaları' etkinliğinde öğretmenlerle pedal çevirdi

İstanbul

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Öğretmeniyle Güzel İstanbul" projesi kapsamında, Herkes İçin Spor Federasyonu ve Bisikletliler Derneğinin desteğiyle Beykoz Sabancı Öğretmenevi önünde gerçekleştirilen "Bisiklet Buluşmaları" etkinliğine katıldı.

3 Haziran Dünya Bisikletliler Günü dolayısıyla sağlıklı yaşama ve doğaya dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte Selçuk, belirlenen güzergah üzerinde öğretmenlerle pedal çevirdi.

Etkinliğe katılanlar, öğretmenevi önünden başlayan ve sahil yolundan Çubuklu İskelesi güzergahına kadar devam eden bisiklet turunu başlangıç noktasında tamamladılar.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da katıldı.



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