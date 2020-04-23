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Yaşam

Millet Kıraathanesi'ndeki kitaplar dezenfekte edilip okuyucuya ulaştırılıyor

Edirne'de Millet Kıraathanesi'nin internet adresinden talep edilen kitaplar, dezenfeksiyon makinesinden geçirildikten sonra okuyucunun evine götürülüyor.

Cihan Demirci   | 23.04.2020
Millet Kıraathanesi'ndeki kitaplar dezenfekte edilip okuyucuya ulaştırılıyor Fotoğraf: Cihan Demirci /AA

Edirne

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde evinden çıkmayan kitapseverler, "https://milletkiraathanesi.trakya.edu.tr/" internet adresinden kitap talep edebiliyor. Maske ve eldiven kullanan, tulum giyen görevliler tarafından sterilize makinesinde dezenfekte edilen kitaplar, okuyucunun evine götürülüyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Genel Sekreteri ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜ İlahiyat Fakültesi ek binasının 2 yıldır Millet Kıraathanesi olarak kullanıldığını söyledi.

Millet Kıraathanesi'ne açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gösterildiğini belirten Kılıç, "Öğrencilerimiz, çocuklarımız canla başla ders çalışıyorlardı. Koronavirüs nedeniyle tedbirler kapsamında kütüphaneler kapandı. Salgın döneminde burayı aktif halde tutmak istedik. 'Evde kal Edirne, kitabınızı sizin ayağınıza getirelim' sloganıyla yeni bir proje başlattık." dedi.

"Sterilize makinemizde kitabı dezenfekte edip, paketliyoruz"

Kitabı vatandaşlarla buluşturmak için internet sitesi kurduklarını anlatan Kılıç, şöyle devam etti:

"Bir 'tık' kadar istediğiniz kitapları size getirmeye yakınız. İnternet sitesindeki alanları dolduran vatandaşlarımızın talep ettiği kitabı ayağına götürüyoruz. Bunu yaparken hijyene çok dikkat ediyoruz. Sterilize makinemizde kitabı dezenfekte edip, paketliyoruz. Kitaplar okunduktan sonra alınıyor ve aynı şekilde dezenfekte edildikten sonra rafına koyuyoruz."

Kılıç, ramazan ayında da vatandaşların kitap okumak isteyeceğini vurgulayarak, "Millet Kıraathanesi'ne kayıtlı 6 bin 500 kitap var. Dini, milli, manevi, tarihi, çocuk ve her türden kitabımız mevcut. Vatandaşımıza kitaplarla buluşturmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Kitaplar dezenfekte edilmiş şekilde bize ulaştı"

Maske ve eldiven kullanan, tulum giyen Millet Kıraathanesi görevlisinin evine kitap götürdüğü Yıldıray Köstere de uygulamadan memnun olduğunu ifade etti.

İnternet adresinden talep ettiği kitabın bir günde evine teslim edildiğini belirten Köstere, "Kitaplar dezenfekte edilmiş şekilde bize ulaştı. Çok iyi bir uygulama. Salgın nedeniyle evden çıkamıyoruz. Evden çıkamadığımız zamanlarda bile istediğimiz kitabı okuyabiliyoruz, teşekkür ediyoruz." dedi.

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