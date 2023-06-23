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Yaşam

Meslek lisesi öğrencileri tatilde okul okul dolaşarak arızalı akıllı tahta onarıyor

Diyarbakır'da Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yaz tatili boyunca çalışarak 6 ilçedeki okullarda kullanım dışı olan akıllı tahtaları tamir edip, bakımını yaparak yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirecek.

Mehmet Sıddık Kaya  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
Meslek lisesi öğrencileri tatilde okul okul dolaşarak arızalı akıllı tahta onarıyor

Diyarbakır

Diyarbakır'ın merkez Sur, Bağlar, Yenişehir ve Kayapınar ile Kulp ve Kocaköy ilçelerinde 768 okulda kullanılan 3 bini aşkın akıllı tahtanın bakım ve onarımı Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince yapılıyor.

Okuldaki 145 öğrenci, öğretmenlerinin de desteğiyle yaz mesaisine başlarken, hedef 2023-2024 eğitim öğretim dönemi başlayıncaya kadar bu çalışmayı tamamlamak.

"Çocuklar mezun olduktan sonra birer usta olacaklar"

Okul müdürü Sezai Güçmen, AA muhabirine, okullarda eğitim ve öğretim için kullanılan ve garanti süresi biten, arıza oluşan dijital tahtaların bakım ve onarımlarını yapmaya başladıklarını söyledi.

Okullardan gelen talep üzerine liste oluşturduklarını ifade eden Güçmen, bu doğrultuda öğretmen ve öğrencileri okullara yönlendirdiklerini belirtti.

Güçmen, yaklaşık 12 yıl önce etkileşimli tahtaların okullara yerleştirildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Etkileşimli tahtalar elektronik malzemeler ve kullanıldığı müddetçe yıpranıyor. Bu yıpranan etkileşimli tahtaların tekrar kullanılabilmesi için çalışıyoruz. Çocuklarımızla 768 okulumuzdaki bu etkileşimli tahtaların arızalarını gidereceğiz. Amacımız 2023-2024 eğitim öğretim yılında etkileşimli tahtasında arızası giderilmemiş okul bırakmamak. Öğrencilerimiz bu çalışmalar kapsamında bir ücret alıyor. Bir asgari ücret oranında ücret alabiliyorlar. Bu ücretle de aile ekonomisine katkı sunuyor, kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu çocuklar buradan mezun olduktan sonra birer usta olacaklar. Bir teknisyen diplomasıyla mezun olup, aranan elaman, kalifiye personel olacaklar. Kendilerine iş açma belgesi vereceğiz."

Okulda Elektrik Elektronik Teknoloji Alan Şefi Yılmaz Gördük, proje kapsamında öğrencilerle her gün farklı bir okula giderek, akıllı tahtaların bakım ve onarımını yaptıklarını belirterek, böylelikle okulların da ekonomik anlamda tasarruf sağladığını aktardı.

Gördük, okulların da verdikleri hizmetten memnun olduğunu ifade etti.

"Kardeşlerimizin yeni eğitim dönemleri için tahtaları hazır hale getiriyoruz"

Çalışmayı yürüten öğrencilerden Taha Yasin Üşen, karne aldıktan sonra öğretmenlerinin desteğiyle okullardaki etkileşimli tahtaların bakım ve onarımını yapmaya başladıklarını söyledi.

Üşen, bu sayede teknik olarak öğrendikleri bilgileri uygulama yaparak pekiştirdiklerini belirtti.

Yusuf Ali Onay, bu okulda eğitim gördükleri için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu çalışmaya katıldıkları için kendilerini şanslı hissettiklerini ifade etti.

Onay, "Kardeşlerimizin yeni eğitim dönemleri için tahtaları hazır hale getiriyoruz." dedi.

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