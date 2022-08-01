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Yaşam

Meşe odununu bunaltıcı sıcakta mangal kömürüne dönüştürüyorlar

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde geçimini mangal kömürü üreterek sağlayan işçiler, sıcak hava ve yakılan kömürün yaydığı ısıya rağmen ekmek parası kazanmak için alın teri döküyor.

Kemal Özdemir   | 01.08.2022
Meşe odununu bunaltıcı sıcakta mangal kömürüne dönüştürüyorlar Fotoğraf: Kemal Özdemir/AA

Erzincan

Geçimini mangal kömürü üretimiyle kazanan "torakçı" olarak adlandırılan işçiler, ateş karşısında verdikleri zorlu mücadeleyle meşe ağaçlarını mangal kömürüne dönüştürüyor.

Mangal kömürü üretimi için Osmaniye'den gelerek ilçeye bağlı Çamlıca köyünde Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen bölgelerde kurdukları çadırlarda aileleriyle kalan işçiler, mesaiye günün ilk ışıklarıyla başlıyor.

Orman sahalarında yürütülen gençleştirme çalışmaları kapsamında belirlenen alanlarda kestikleri meşe odununu, kurdukları ocaklarda, 2 ila 3 hafta arasında kontrollü bir şekilde yakan işçiler, ateş, duman ve ise aldırış etmeden kavurucu sıcaklara rağmen ocakların başında çalışıyor.

Atalarından öğrendikleri yöntemlerle üretim yapan işçiler, gece gündüz demeden günlerce tuttukları nöbetin ardından ocaklarda soğutma çalışması yapıyor.

İşçiler, daha sonra çıkan mangal kömürünü doldurdukları çuvalları kamyonlara yükleyerek alıcılara ulaştırıyor.

Elleri ve yüzleri kömür karasıyla kaplanan işçilere ateş başında verdikleri zahmetli mücadelede eş ve çocukları da destek oluyor.

"Kar yağışı ile sezonumuzu bitiriyoruz"

İşçilerden 56 yaşındaki Abdulkadir Eren, AA muhabirine, yaz aylarında zor şartlarda ekmek parası kazandıklarını söyledi.

Ailesi ile mesaiye günün ilk ışıklarıyla başladıklarını anlatan Eren, "Saat 05.00'te işe başlıyoruz. Mesaimiz 18.00'e kadar sürüyor. Ailemle sezonluk Erzincan'a geliyoruz ve yaklaşık 6 ay burada kalıyoruz. Kar yağışı ile sezonumuzu bitiriyoruz ve memleketimize dönüyoruz. İşlerimiz gerçekten zor." dedi.

Üreticilerden Mehmet Eren ise yaz sıcağında zor şartlarda çalıştıklarından bahsetti.

Ocak başında gece sabaha kadar dönüşümlü nöbet tuttuklarını ifade eden Eren, "Yanan ocağı sürekli beklemek zorundasınız. Daha sonra hazır hale gelen mangal kömürlerini soğumaya bırakıyoruz ve ardından çuvallayarak satışa hazır hale getiriyoruz." diye konuştu.

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