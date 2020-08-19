Euro
8.77
Dolar
7.35
BIST 100
1,102.38
Altın
1,988.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Yaşam

Mersin'de yavru deniz kaplumbağaları ODTÜ güvencesiyle ilk adımlarını atıyor

Mersin'deki, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü sahilinde korunan yumurtalardan çıkan kaplumbağalar, denizle buluşuyor.

Derviş Çömez   | 19.08.2020
Mersin'de yavru deniz kaplumbağaları ODTÜ güvencesiyle ilk adımlarını atıyor

Mersin

Enstitünün öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Kıdeyş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerleşke kumsalının, yavru deniz kaplumbağaları için özel yapıya sahip olduğunu söyledi.

ODTÜ sahilinin, korunaklı olmasından dolayı kaplumbağalar için çok kıymetli olduğunu ifade eden Kıdeyş, "Ayrıca denizimiz, balıkçılığa karşı da koruma alanı haline getirildi. Türkiye'de hem denizin hem de sahilin koruma altında olduğu başka bir alan olmadığı için burasının, kaplumbağa üreme alanı olarak tescillenmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Kıdeyş, hem caretta caretta hem de yeşil kaplumbağalara ev sahipliği yapan kumsalda yavru çıkışlarının başladığını kaydetti.

Bu sezonda rekor düzeyde yavru çıkışı beklediklerini aktaran Kıdeyş, şöyle devam etti:

"Bu sene, 1 kilometrelik korunaklı alanda kaplumbağa çıkışları açısından rekor bir dönem olacak. Çünkü 30'un üzerinde yuva tespitimiz var. Her yuvadan ortalama 80 ile 100 yavrunun çıkacağını hesap edersek 3 binin üzerinde yavru çıkışı beklemekteyiz. Yavrular çıkmaya başladı. Bizler de onları yakından takip ediyor, denizle buluşmalarından dolayı mutlu oluyoruz."

Kıdeyş, tatilcilerin, yuvalama alanlarının korunması konusunda dikkatli olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Valisi Köşger, Kovid-19 tedbirleriyle ilgili denetimlere katıldı
Kovid-19'a yakalanan baba yeni doğan bebeğini dört gün sonra görebildi
Bursa ve çevre illerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı
FAO Türkiye Temsilcisi Gutu: Kovid-19, gıda güvenliğine tehdit oluşturuyor
Libya, Umman ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Benzer haberler

Mersin'de yavru deniz kaplumbağaları ODTÜ güvencesiyle ilk adımlarını atıyor

Mersin'de yavru deniz kaplumbağaları ODTÜ güvencesiyle ilk adımlarını atıyor

7,5 milyon yıllık kaplumbağa ve fil dişi fosiline kuyumcu titizliği

Yavru deniz kaplumbağalarının Mersin kumsallarında zorlu yaşam yolculuğu

Yaş meyve sebze ihracatına Doğu Akdeniz 'damgası'

Yaş meyve sebze ihracatına Doğu Akdeniz 'damgası'
İzole tatile yöneliş çekme karavan satışlarını artırdı

İzole tatile yöneliş çekme karavan satışlarını artırdı

Mersin Uluslararası Limanı Lübnan'a yardıma hazır

Mersin Uluslararası Limanı Lübnan'a yardıma hazır