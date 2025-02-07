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Yaşam

Meriç Nehri kenarındaki Söğütlük Millet Bahçesi yakında hizmete alınıyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, Söğütlük Millet Bahçesi'nin Avrupa'nın en güzel gezi ve mesire alanlarından biri haline geldiğini söyledi.

Hakan Mehmet Şahin  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Meriç Nehri kenarındaki Söğütlük Millet Bahçesi yakında hizmete alınıyor Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin/AA

Edirne

Vali Sezer, açıklamasında TOKİ Başkanlığının yaptığı Millet Bahçesi'nin çevre düzenlemesiyle beraber ilerlediğini belirtti.

Millet Bahçesi'nin Meriç Nehri kenarında kalan alanları ile ormanlık alandaki kafeteryaları, çocuk oyun ve sosyal alanlarının tamamlandığını anlatan Sezer, "Meriç Nehri kenarı Millet Bahçesi oldu. Söğütlük Millet Bahçesi, Avrupa'nın en güzel gezi ve mesire alanlarından bir haline geldi. Meriç Nehri'ne küçük bir santral kurduk, oradaki suyu tutuyor. Nehirde 2 kilometrelik kürek parkurumuz da var. Nehrin her iki tarafındaki seyir ve yürüyüş alanları tamamlanmış durumda. Genel temizlik çalışmaları yapılıyor. İnşallah kısa zamanda açılışını yapacağız." dedi.

Karaağaç Mahallesi yolundaki ormanlık alanda yer alan Söğütlük Millet Bahçesi'nde oturma alanları, sosyal donatılar, uzun mesafeli hem orman hem nehir kenarı bisiklet yolları, spor sahaları, kütüphane, otopark ve piknik alanları bulunuyor.

Meriç Nehri'yle entegre planlanan yaklaşık 500 dönümlük Söğütlük Millet Bahçesi, Edirne için yeni cazibe merkezi haline gelecek.

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