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Yaşam

Menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'na 2 milyon ziyaretçi bekleniyor

Ordu'nun menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nın bu yıl 2 milyona yakın kişiyi ağırlayacağı tahmin ediliyor.

Eyüp Elevli  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'na 2 milyon ziyaretçi bekleniyor Fotoğraf: Eyüp Elevli/AA

Ordu

Aybastı ilçesindeki 1500 rakımlı yayla, doğanın eşsiz güzelliğini yansıtan manzarasıyla her mevsim turistlerin rotasında bulunuyor.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, AA muhabirine, Perşembe Yaylası'nın özellikle Ordu'ya ve bölgeye çok güzel görseller sunan özel bir olduğunu söyledi.

Menderesleriyle yaylanın adeta ziyaretçi akınına uğradığını dile getiren Geçtan, "Bizim hedefimiz geçen yıl 1,5 milyon ziyaretçiyi kabul etmekti. Elhamdülillah bunu başardık." dedi.

Geçtan, geçen yaz Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'nin 915'incisinin yapıldığını anımsatarak, festival sayesinde bu yıl da ziyaretçi sayısının artacağını ifade etti.

Bölgenin doğal güzelliklerine dikkati çeken Geçtan, şunları kaydetti:

"Bölgemizde her geçen gün ziyaretçi sayısı artıyor. Aybastı Perşembe Yaylası'nın menderesleri ve meralarıyla müthiş bir görseli var. Bir de orada Anadolu'ya açılan kapı, Danişmendlilerin şehitliği var. Haliyle hem coğrafi hem de dini olarak bir görsel. Biz de burada çalışmalarımızı yaptık. Kanalizasyon altyapısını, elektriğin yer altına alınmasını ve göletin etrafındaki yürüyüş alanlarını yaptık. Bu sene inşallah vagon kafe faaliyete geçecek. Böyle bir görselliği bütün dünyadaki ziyaretçilere sunduk. Nasip olursa inşallah bu sene 2 milyona yakın ziyaretçi bekleniyor."

Ziyaretçilerden Nedim Erden ise üniversite öğrencisi kızı ve arkadaşları ile gezmek için Perşembe Yaylası'nı tercih ettiklerini söyledi.

Erden, doğası ve menderesleriyle dikkati çeken yaylanın temiz hava almak için güzel bir nokta olduğunu sözlerine ekledi.

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