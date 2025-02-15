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Yaşam

Meke Gölü kar yağışının ardından beyaza büründü

Konya'nın Karapınar ilçesinde, jeolojik miras niteliğindeki Meke Gölü, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Serhat Çetinkaya  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
Meke Gölü kar yağışının ardından beyaza büründü Fotoğraf: Fatih Arslan/AA

Konya

"Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen gölde, bir süredir etkili olan kar, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Volkanik kraterin suyla dolmasıyla oluşan Meke Gölü, ender rastlanan jeolojik yapılardan biri olarak görülüyor.

Gölü, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

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