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Yaşam

Masai savaşçıları, aslan avından vazgeçerek olimpiyatlara katıldı

Kenya'daki Masai kabilesi, cesaretlerini göstermek için yaptıkları geleneksel aslan avcılığından vazgeçerek hünerlerini olimpiyatlardaki spor oyunlarında sergiledi.

Tufan Aktaş   | 11.12.2022
Masai savaşçıları, aslan avından vazgeçerek olimpiyatlara katıldı Fotoğraf: Gerald Anderson/AA

İstanbul

Big Life Vakfı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen olimpiyatlarda, Masai kabilesi mensupları, nesli tükenme tehlikesi altındaki aslanları avlamak yerine mızrak atma, koşu ve sıçrayış gibi farklı oyunlarda birbiriyle yarıştı.

Kilimanjaro Dağı'nın eteklerinde yüzlerce izleyicinin katıldığı oyunlara, Eselengei, Kuku, Mbirikani ve Rombo köylerinden 40'ı kadın 160 yarışmacı katıldı.

Masailer, yüzyıllardır yırtıcı hayvanlarla iç içe yaşıyor

Masailer, çevrecilerin kabile şeflerini ikna etmesiyle aslan avcılığını bırakarak 2 yılda bir yapılan olimpiyatları tertip etmeyi kabul etmişti.

Afrika'nın en eski kabilelerinden Masailer, yüzyıllardır yırtıcı hayvanlarla iç içe yaşıyor.

Geleneksel olarak aslan avlayarak güçlerini ve cesaretlerini gösteren Masailer, Kenya ve Tanzanya'nın doğal yaşam alanlarında hayatlarını sürdürüyor.

Şehirlere göçen kabile mensupları, kıyafetlerinden yeme-içme alışkanlığına kadar tüm farklılıklarını buralarda da sürdürmeleriyle dikkati çekiyor.

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