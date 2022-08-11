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Yaşam

Marshall bayraklı kruvaziyer Riviera Marmaris'e yanaştırıldı

Marshall bayraklı kruvaziyer Riviera, Marmaris Limanı'na yanaştırıldı.

Sabri Kesen   | 11.08.2022
Marshall bayraklı kruvaziyer Riviera Marmaris'e yanaştırıldı Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Muğla

Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaşan gemide çoğunluğu ABD ve İngiliz 973 yolcu ile 750 kişilik personel bulunuyor.

238 metrelik gemideki turistler, çıkış işlemlerinin ardından Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi.

Tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden turistlerin, bir kısmı da Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen gemi gece saatlerinde Santorini Limanı'na hareket edecek.

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