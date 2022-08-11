Marshall bayraklı kruvaziyer Riviera Marmaris'e yanaştırıldı
Marshall bayraklı kruvaziyer Riviera, Marmaris Limanı'na yanaştırıldı.
Muğla
Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaşan gemide çoğunluğu ABD ve İngiliz 973 yolcu ile 750 kişilik personel bulunuyor.
238 metrelik gemideki turistler, çıkış işlemlerinin ardından Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi.
Tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden turistlerin, bir kısmı da Dalyan Kaunos gezisine katıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen gemi gece saatlerinde Santorini Limanı'na hareket edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.