Dolar
14.52
Euro
15.87
Altın
2,014.82
ETH/USDT
2,593.40
BTC/USDT
38,870.00
BIST 100
2,023.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev Bağımsızlık Meydanı’ndan yayındayız
logo
Yaşam

Marmaris'te Cumhuriyet tarihinin şehit kadınları için fidan dikildi

AK Parti Marmaris Kadın Kollarının üyeleri, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla 130 kadın şehit için yanan ormanlık alana fidan dikti.

Sabri Kesen   | 08.03.2022
Marmaris'te Cumhuriyet tarihinin şehit kadınları için fidan dikildi

Muğla

Marmaris'in Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisinde 29 Temmuz'da başlayan ve 9 gün sonra kontrol altına alınan, 9 bin 52 hektarlık alanının küle döndüğü yangının başladığı noktada şehit kadınlar için hatıra ormanı oluşturuldu.

AK Parti Marmaris Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Uslu Töredi, fidan dikim etkinliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle anlamlı bir günde, Cumhuriyet tarihinden bugüne şehit olan 130 kadın için fidanları toprakla buluşturduklarını söyledi.

Hatıra ormanına bin fidan dikmeyi planladıklarını belirten Töredi, "Cumhuriyet tarihimiz boyunca şehit olan kadınlarımızın adlarını, diktiğimiz fidanlara saçağız. Onların isimlerini yaşatacağız. Öğrenci, öğretmen, kamu görevlisi bu kadınlarımız için Dünya Kadınlar Günü 8 Mart'ta fidanları toprakla buluşturmanın anlamlı olacağını düşündük. Şehitlerimiez Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlar, orman yangının çıktığı, ciğerlerimizin yandığı bu noktada yaşayacaklar." diye konuştu.

Fidan dikim etkinliğine AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa, Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey, Marmaris Mal Müdürü Nalan Çalışkan, Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, ADM-AYDEM Müdürü Hilal Samancı, kadın kurum temsilcileri, AK Parti Marmaris Kadın Kolları üyeleri ve partililer katıldı.

Dikilen fidanlara şehit kadınların isimleri asıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Moderna, Kenya'ya Afrika'nın ilk mRNA aşı üretim tesisini kuracak
Mozambik'te dün hiç Kovid-19 vakası görülmedi
Koronavirüsle mücadelenin kadın kahramanları 8 Mart'ta da görev başında
TURKOVAC'ın Faz-3 çalışması Azerbaycan'da başlıyor
Kovid-19 geçirenlerin beyin boyutunda küçülme gözlemlendi

Benzer haberler

Marmaris'te Cumhuriyet tarihinin şehit kadınları için fidan dikildi

Marmaris'te Cumhuriyet tarihinin şehit kadınları için fidan dikildi

Kadınlar el emeğiyle ürettiği yemenileri dünyaya satıyor

AK Parti'li Keşir: Kadına yönelik şiddete tolerans yok

YÖK Başkanı Özvar: Türkiye yüzde 32 kadın profesör oranıyla AB ülkelerini geride bıraktı

YÖK Başkanı Özvar: Türkiye yüzde 32 kadın profesör oranıyla AB ülkelerini geride bıraktı
Türk badmintonunun 'öncü kadınları'

Türk badmintonunun 'öncü kadınları'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam kadına yönelik şiddeti reva gören hür tür düşünceyi, inanışı ve töreyi reddetmiştir

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam kadına yönelik şiddeti reva gören hür tür düşünceyi, inanışı ve töreyi reddetmiştir