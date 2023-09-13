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Yaşam

Marmaris limanı, İngiliz yolcuları taşıyacak kruvaziyerin "ana limanı" olacak

Marmaris limanı, İngiliz yolcuları Akdeniz ve Ege turuna çıkaracak "Marella Discovery" isimli kruvaziyere "ana liman" olarak hizmet verecek.

Sabri Kesen  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Marmaris limanı, İngiliz yolcuları taşıyacak kruvaziyerin "ana limanı" olacak

Muğla

Marmaris Liman İşletmesinden yapılan açıklamada, 6-8 Eylül'de düzenlenen "Seatrade Cruise Europe-Hamburg" fuarında şirketin kendi standıyla yer aldığı belirtildi.

Fuara katılan Genel Müdür Murat Tugay ile Pazarlama Müdürü Deniz Tugay'ın tüm kruvaziyer firmalarıyla doğrudan iletişime geçme fırsatı bulduğu ifade edilen açıklamada, Türkiye'den bireysel bazda stant ile katılan tek kuruluşun Marmaris Liman İşletmesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Tugay, yeni kurulan 4 kruvaziyer firmasının Marmaris limanı ile özel olarak ilgilendiklerini belirtti.

Yeni firmaların gelecek günlerde rotalarına Marmaris'i dahil edecekleri bilgisini veren Tugay, şunları ifade etti:

"Marmaris limanı, 2024'ten itibaren TUI Marella Cruıses'a ait "Marella Discovery" isimli gemiye ana liman (homeport) olarak hizmet verecek. 1500 yolcu kapasiteli lüks kurvaziyer, gelecek yıl nisan-ekim döneminde 27 homeport seferiyle her hafta Dalaman Havalimanı'na inecek 1500 İngiliz turisti konuk edecek. Turu biten yolcuların Dalaman Havalimanı'ndan ülkelerine dönmeleri şeklinde bir program uygulanacak. Gemi turuna yaklaşık 40 bin İngiliz turist katılacak."

Tugay, bu yolculardan 15 bin kadarının gemi turundan önceki veya sonraki haftalarda Marmaris ve Fethiye'deki otellerde haftalık paket tur almalarının otelcilik sektörüne de katkı sağlayacağına işaret etti.

Türkiye'de kitlesel bazda haftalık düzenli "ana liman" hizmeti veren tek limanın Marmaris limanı olacağını belirten Tugay, bu sayede TUI firmasının İngiltere'den Dalaman'a gelecek uçak sayısında yüzde 10 kapasite artışına gitmesinin de sektör adına gurur verici olduğunu kaydetti.

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