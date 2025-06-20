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Yaşam

Manisa'nın "Gelin Uçtu Kayalıkları" tabiat parkı oldu

Manisa'nın Demirci ilçesindeki "Gelin Uçtu Kayalıkları" tabiat parkı olarak belirlendi.

Nurullah Kalay  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
Manisa'nın "Gelin Uçtu Kayalıkları" tabiat parkı oldu Fotoğraf: Nurullah Kalay/AA

Manisa

Manisa'nın Demirci ilçesindeki "Gelin Uçtu Kayalıkları" tabiat parkı olarak belirlendi.

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Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, gazetecilere, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Gelin Uçtu Kayalıkları'nı 8 aylık çalışmanın ardından Türkiye'nin 271'inci tabiat parkı olarak tescillediğini söyledi.

Bu gelişmenin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Kara, şunları kaydetti:

"Bölgenin önümüzdeki günlerde yürüyüş yolları, seyir terası, oturma ve sosyal alanlarıyla hizmete sunulması hedefleniyor. Doğa turizmi noktasında ilçemize ivme kazandıracak Gelin Uçtu Kayalıkları, zengin biyolojik çeşitliliği, doğal güzelliği, temiz havası ve manzarasıyla doğaseverlerin, kampçıların ve fotoğraf tutkunlarının cazibe merkezi haline gelecek."

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