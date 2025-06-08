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Yaşam

Mangal sonrasında yakılan plastik atıklar, toprak kalitesinin de bozulmasına yol açıyor

Piknik ve mesire alanlarında mangal sonrasında yakılan plastik atıklar hem atmosfere kimyasal madde yayıyor hem de toprağın üzerine çökerek kalitesinin çok uzun süre bozulmasına neden oluyor.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 08.06.2025 - Güncelleme : 08.06.2025
Mangal sonrasında yakılan plastik atıklar, toprak kalitesinin de bozulmasına yol açıyor

Ankara

Kurban Bayramı ile mesire ve piknik alanlarında mangal kullanımı artarken keyifli anlar geçirmek için yakılan ateşler, hem insan sağlığına zarar veriyor hem de çevre kirliliğine yol açıyor.

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Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen Güllü, AA muhabirine, mesire ve piknik alanlarında yakılan mangalın hava, toprak ve çevre üzerinde olumsuz etkilerinin bulunduğunu, kirliliğe sebep olduğunu anlattı.


Fotoğraf: Dilara İrem Sancar/AA

Güllü, özellikle ağaçlık bölgeler, göl kenarları ve dar vadiler gibi alanlarda yakılan mangalın ciddi riskler oluşturduğuna dikkati çekerek, çıkan dumanın içeriğinde yer alan ince partikül maddelerin solunduğunda akciğerlere kadar ulaştığını, bu durumun nefes darlığına ve çeşitli solunum yolu hastalıklarına neden olabildiğini söyledi.

Dumanın insan sağlığının yanı sıra bitki örtüsüne de zarar verdiğinin altını çizen Güllü, "Dumanın içinde bulunan maddelerin kimyasal özellikleri nedeniyle insan sağlığına etkileri var. Ayrıca, bitkinin fotosentez yapmasını önlediği için gelişmesi ve hatta bazı bitki türlerinin ekosistemden tamamen yok olması gibi çok ciddi zararları bulunuyor." bilgisini paylaştı.

"Mangalın söndüğünden emin olun"

Prof. Dr. Güllü, özellikle vadiler ve göl kenarları gibi doğal alanlarda mangal yakılmasından mümkün olduğunca kaçınılması gerektiğine işaret ederek, "Kaçınılmaz olarak yakılması gerekiyorsa da mangalın söndüğünden emin olmak gerekiyor. Sizin orada sıcak şekilde bıraktığınız kömür, daha sonra orman yangınlarının çıkmasına neden olabiliyor." uyarısında bulundu.

Mangal kömürlerinin yanma sırasında atmosfere birtakım kirleticiler saldığını anlatan Güllü, şunları kaydetti:

"Kömür, bizim tehlikeli saydığımız ve insan sağlığına zarar veren bileşikleri atar. Bunlar, sis veya koku oluşumuna neden olabilir. O bölgede mangal yakmak değil de sportif aktiviteler yapmak isteyen diğer insanları rahatsız edebilir. Kontrollü şekilde yakılmasının ve külünü bölgede toprak kalitesini bozmaması adına çöplüğe atmanın doğru bir yol olduğunu düşünüyorum."

Yakılan plastikler toprak kalitesini bozuyor

Güllü, mangal sonrasında yakılan plastik atıkların içinde bulundurduğu klorlu bileşikler nedeniyle atmosfere kimyasal madde yaydığını belirtti.

Dumanla yayılan kimyasalların çevreye verdiği zararlı etkilere dikkati çeken Güllü, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar, havadan bir müddet sonra toprağın üzerine çökelir. Toprak kalitesini çok uzun bir süre bozarlar. Bu da topraktaki mikroorganizmaların ölmesine neden olur. Toprak, verimsiz hale geçebilir, yer altı suyuna sızabilir. Dolayısıyla plastikleri kesinlikle yakmamak en doğru tercih. İnsanların bu plastik atıkları mutlaka çöplere atıp yakmadan uzaklaşmaları gerekiyor."

Güllü, vatandaşların doğayı koruyan sorumlulukla güzel bir bayram geçirmesini diledi.

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