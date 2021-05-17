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Yaşam

Lösemiyi yenen Muhammed, kanserli çocuklar ve ailelerine umut aşılıyor

Şanlıurfa'da lösemiyi yenen Muhammed Karataş, kanser hastası çocuklar ve ailelerini ziyaret ederek umut aşılıyor.

Yasin Dikme   | 17.05.2021
Lösemiyi yenen Muhammed, kanserli çocuklar ve ailelerine umut aşılıyor Fotoğraf: Yasin Dikme - Anadolu Ajansı

Şanlıurfa

Şanlıurfa Haliliye ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Muhammed Karataş'a 7 yıl önce lösemi teşhisi konuldu. Lise eğitimine ara vermek zorunda kalan Karataş, Ankara'da kemoterapi başta olmak üzere çeşitli tedaviler gördü. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Karataş, hastalığı sürecinde yaşadığı deneyimlerle kendisi gibi kanserli çocuklar ve ailelerine destek olmak için harekete geçti.

Karataş, Lösemi Çocuklar Vakfı (LÖSEV) yetkilileriyle kanserli çocuklar ve ailelerine destek ziyaretlerinde bulunarak moral vermeye çalışıyor.

Muhammed Karataş, AA muhabirine, lösemiyle genç yaşlarda tanıştığını söyledi.

Uzun süren tedavisinin ardından kanseri yendiğini ifade eden Karataş, şunları anlattı:

"Uzun ve zorlu bir süreç yaşadım. Kemoterapi tedavisinin yanı sıra ailemle yıllarca maddi ve manevi zorluklar yaşadım. Tedavimin ardından sağlığıma kavuşunca benim gibi lösemili hastalar için ne yapabilirim diye düşündüm. LÖSEV'in yönlendirilmesiyle lösemili çocukları ve ailelerini ziyaret etmeye başladım. Onlara neler yaşadığımı onların neler yapması gerektiğini anlatıyorum. Bu hastalıkta moral çok önemli. Onlara moral desteği veriyorum. Ailelere 'ben iyileşen bir gencim' dediğimde yüzlerindeki ifade değişiyor. Onlar da 'çocuklarımız iyileşecek' diye umutlanıyor."

Karataş, hastalara en iyi şekilde destek olmaya çalıştığını belirterek,"Bu konuda görüştüğüm yüzlerce lösemili çocuk var. İyileşmiş gençler olarak Türkiye'nin birçok yerinde ailelere ve hastalara ulaşmaya çalışıyoruz. Hastalıkta en önemli şey moral. Öncelikle kendiniz bu hastalığı yeneceğinize inanmanız gerekiyor. Bunun yanında ailelerin de buna inanması gerekiyor. Bunları yaşadım, çok iyi biliyorum. Bu hastalıkta birbirimize destek vererek ilerleme sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Herkesi kan bağışçısı olmaya davet ediyorum"

Lösemide kana çok ihtiyaç duyulduğunu aktaran Karataş, "Kan bağışı çok önemli. Yani hiçbir şey yapamıyorsak dahi kan bağışında bulunabiliriz. Bugün değil belki yarın başınıza gelebilir. Bunu dikkate alarak yaşamalıyız. Lösemili hastalar için çok önemli, özellik trombosit kan çok önemli. Onun için herkesi kan bağışçısı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Bedriye Doğan ve Güneydoğu Bölge Sorumlusu Ceren Aslan da kanser hastalarına her konuda destek olmaya çalıştıklarını anlattı.

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