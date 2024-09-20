Dolar
34.11
Euro
38.10
Altın
2,604.55
ETH/USDT
2,526.90
BTC/USDT
62,819.00
BIST 100
9,895.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Lojistik projesiyle tırın şoför koltuğuna oturan kadınlar limanda çalışıyor

Mersin'deki lojistik projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayıp tır şoförlüğüne başlayan Yeliz Duman ve Ayşe Taşdemir, limanda yüklenen konteynerleri kentteki depolara ulaştırıyor.

Yakup Sağlam  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Lojistik projesiyle tırın şoför koltuğuna oturan kadınlar limanda çalışıyor Fotoğraf: Yakup Sağlam/AA

Mersin

Valilik, İŞKUR, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Merport Lojistik'in işbirliğinde geçen yıl "Lojistiğin Kalbi Mersin" projesi hayata geçirildi.

Yük taşımacılığındaki şoför sayısının artırılmasının hedeflendiği çalışmada, teorik ve pratik eğitimlerini tamamlayan katılımcılardan 15'i, sürücü belgelerini aldıktan sonra proje ortağı firma tarafından istihdam edildi.

İş sahibi olanlardan 45 yaşındaki Yeliz Duman ve 47 yaşındaki Ayşe Taşdemir, Mersin Limanı'nda yük taşımacılığına başladı.

Sabah tırlarının direksiyonunun başına geçen Duman ve Taşdemir, limanda yüklenen konteynerleri kentteki depolara ulaştırıyor.

"Diğer şoförler el sallıyor, tebrik ediyor"

İki çocuk annesi Yeliz Duman, AA muhabirine, tır şoförü eşinden etkilenip başladığı mesleği 9 aydır sürdürdüğünü söyledi.

İşine kısa zamanda alıştığını dile getiren Duman, "Daha önce ev hanımıydım, hiç çalışmamıştım. Kendime inandım ve başardım. İşimi hakkıyla, severek yapıyorum." dedi.

Duman, 08.00-15.00 saatlerinde görev yaptığını belirterek, "Limana gittiğimizde diğer şoförler el sallıyor, tebrik ediyor ve 'Helal olsun' diyorlar. Diğer kadın şoför arkadaşımla hem eğleniyor hem de işimizi yapıyoruz." diye konuştu.

"Karavanla dünya turu hayalimizi tırla gerçekleştireceğiz"

İki çocuk sahibi Ayşe Taşdemir de meslekte ilerleyip kendi taşımacılık şirketini kurmayı hedeflediğini anlattı.

Tır kullanmayı sevdiğini ifade eden Taşdemir, şöyle konuştu:

"Kadınlar tır sürmekten korkmasın. Bu işi kadınların daha düzenli ve tertipli yapabileceğine inanıyorum. Bizi görenlerden çok güzel tepkiler alıyoruz. Eşim emekli olduktan sonra kendimize özel bir tır alıp uluslararası işler yapmak istiyoruz. Karavanla dünya turu yapmayı düşünüyorduk ama bu hayali tırla gerçekleştireceğiz."

Merport Lojistik Genel Müdürü Murat Fazlı Bilik de projedeki amaçlarının istihdam sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Kadınlar bu sektörde ne kadar güçlü olduklarını gösterdi ve tüm aşamalardan başarıyla geçti." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 1004 kişi yakalandı
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı
Bakan Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Bowen ile video konferansla görüştü
Balık tezgahlarında palamut, hamsi ve çinekop bolluğu yaşanıyor

Benzer haberler

Lojistik projesiyle tırın şoför koltuğuna oturan kadınlar limanda çalışıyor

Lojistik projesiyle tırın şoför koltuğuna oturan kadınlar limanda çalışıyor

Mersin'de Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu sürüyor

TEKNOFEST'in İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın finali Mersin'de başladı

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Bodrum FK ile karşılaşacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Bodrum FK ile karşılaşacak
TEKNOFEST'in İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın finalinde 27 takım Mersin'de yarışacak

TEKNOFEST'in İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın finalinde 27 takım Mersin'de yarışacak
TEKNOFEST'in İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali Mersin'de başladı

TEKNOFEST'in İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali Mersin'de başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet