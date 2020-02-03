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Yaşam

Lillifer hemşire 5 yılda 8 ameliyatla yendiği kansere savaş açtı

Kırklareli'de kanseri yenen hemşire Lillifer Uçar, emeklilik sonrası üye olduğu Kanser Savaş Derneğinde, bu hastalığa yakalananlara destek oluyor, eğitim faaliyetleri ve etkinlikler düzenliyor .

Özgün Tiran   | 03.02.2020
Lillifer hemşire 5 yılda 8 ameliyatla yendiği kansere savaş açtı Fotoğraf: Özgün Tiran /AA

Kırklareli

Kırklareli'de uzun yıllar hemşirelik yapan ve göğüs kanserine yakalandığını öğrenen 55 yaşındaki Lillifer Uçar, hastalığını yendikten sonra üyesi olduğu dernekte kansere savaş açtı.

Zonguldak'ta 1983'te hemşireliğe başlayan Uçar, 1988'de Kırklareli Devlet Hastanesine tayin oldu. Uçar, 1997'de göğsünde ağrılar hissetmesine rağmen hastalığıyla yüzleşmemek için uzman hekime gitmekten kaçındı.

Mesai arkadaşlarının ısrarıyla 2005 yılında uzman doktora başvuran Uçar, göğüs kanseri olduğunu öğrendi. Hastalığı nedeniyle çok sevdiği mesleğinden ayrılmak zorunda kalan Uçar, 5 yılda 8 ameliyat geçirerek kanseri yendi.

Lillifer hemşire, 2011 yılında emekli olduktan sonra Kanser Savaş Derneğine üye olarak bu hastalığa yakalananlara destek oluyor, kansere karşı çalışmalar yapıyor.

"Sen iste yeter, kanser çeker gider"

Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar kanserle yüzleşmemek için erken teşhisin önüne geçtiğini söyledi.

Hastalıkla tanıştıktan sonra hata yaptığının farkına vardığını belirten Uçar, doğru tedavi ile yeniden yaşama bağlandığını ifade etti.

Dernekte ikinci başkan olarak görev yaptığını, hastalara psikolojik destek verdiğini, etkinlikler ve eğitimler düzenlediğini anlatan Uçar, şöyle konuştu:

"Hastalar kanserle yüzleşmekten değil, geç kalmaktan korksunlar. Yeter ki iyileşmek istesinler. Sen iste yeter, kanser çeker gider. Ne olur korkmayın. Ben kanser hastasıyım ama bakın çok iyiyim ve kendimi çok şanslı hissediyorum. Asla karamsar olmayın. 12 yıl oldu, yaşıyorum ve çok sağlıklıyım. Ben kendimi kanser değil, 'uzun süren bir grip geçiriyorum' psikolojisine inandırdım. Kendinizi eve kapatmayın. Benim de herkes gibi gezmek hakkımdı. Yaşama iki elle değil dört elle sarılın, kendinizi değil sizi sevenleri düşünün. Yaşamak için direnmeliyiz ve biz istersek kanser hücresi bizden korkar. Yaşamak çok güzel, yaşamak her şeye değer." 

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