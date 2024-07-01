Dolar
32.68
Euro
35.16
Altın
2,332.24
ETH/USDT
3,458.00
BTC/USDT
62,669.00
BIST 100
10,354.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

LGS birincilerinden Tokatlı Özdemir, başarısını istikrarlı çalışmasına borçlu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Tokatlı Cemre Nur Özdemir, başarısını istikrar ve uyulabilir bir program yapmak sayesinde kazandığını belirtti.

Erol Yıldız  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
LGS birincilerinden Tokatlı Özdemir, başarısını istikrarlı çalışmasına borçlu Fotoğraf: Erol Yıldız/AA

Tokat

Erbaa Mevlana Ortaokulu öğrencisi Özdemir, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alma başarısı gösterdi.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Özdemir ve ailesini ziyaret ederek, genci başarısından dolayı tebrik etti.

Öğretmen Eşref ve Aysun Özdemir çiftinin çocukları Özdemir, herkesin çalışma programı ve izlediği yolun farklı olduğunu söyledi.

Kendisinin de başka insanların ve öğretmenlerinin fikrini alarak kendi yolunu belirlediğini anlatan Özdemir, "Kendim bir program oluşturup onun çerçevesinde ilerledim. Bence en önemli şey istikrar zaten, uyulabilir bir program yapmak, bunu her gün uygulayabilmek. Başarının anahtarı olarak ben bunu gördüm. Sürekli çalışabilmek, az da olsa çok da olsa belli bir düzende gidilebilmesi olarak düşündüm. Bundan sonraki hedeflerim olarak da başarıyı aynı şekilde devam ettirmek istiyorum. Bunun için ailemle bir yer araştıracağız." dedi.

Karagöl ise Erbaa'dan geçen yıl da bir başka çocuklarının tam puan aldığını belirterek, "Bu sene de Cemre kardeşimiz birinci oldu. Bu açıdan, bunun devamını görmekten mutluyuz. Cemre'nin başarısından dolayı da ayrıca mutluyuz. Kendisini tebrik ediyoruz. İnşallah güzel bir meslekle bunu taçlandıracak diye ümit ediyoruz. Ailesi, öğretmenleri, okulu ve idarecileri adına kendisine teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Karagöl, Özdemir'e cep telefonu hediye etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kütahya Kalesi'nin eteklerindeki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Dışişleri Bakanı Fidan, Kongo Dışişleri Bakanı Gakosso ile Ankara'da görüştü
UCM kuruluşunun 22. yılında, Filistin'deki saldırıyı önlemedeki yetersizliği nedeniyle eleştirilerin odağı oldu
İzmir'deki patlamada hayatını kaybedenler toprağa veriliyor

Benzer haberler

LGS birincilerinden Tokatlı Özdemir, başarısını istikrarlı çalışmasına borçlu

LGS birincilerinden Tokatlı Özdemir, başarısını istikrarlı çalışmasına borçlu

LGS birincilerinden Ispartalı Mustafa'nın hedefi yapay zeka mühendisliği

LGS tercihinde "öğrenci-öğretmen-ebeveyn" işbirliğiyle doğru hedefe ulaşmak mümkün

Tokat'ta hibe desteğiyle çilek üretimine başlayan çiftçi, talebe yetişmekte zorlanıyor

Tokat'ta hibe desteğiyle çilek üretimine başlayan çiftçi, talebe yetişmekte zorlanıyor
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Nesrin Baş'ın yeni hedefi olimpiyat madalyası

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Nesrin Baş'ın yeni hedefi olimpiyat madalyası
Hataylı Arda Köker, planlı çalışarak LGS sınavından tam puan aldı

Hataylı Arda Köker, planlı çalışarak LGS sınavından tam puan aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet