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Yaşam

Kuzey Makedonya’da gri ve yeşilin buluştuğu doğa harikası: Matka Kanyonu

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e 25 kilometre uzaklıkta yer alan ve gri kireçtaşı kayalıkların zümrüt yeşili suyla buluştuğu doğa harikası Matka Kanyonu, ziyaretçilerine unutulmaz anlar sunuyor.

Dzihat Aliju, Aida Cako  | 27.07.2025 - Güncelleme : 27.07.2025
Kuzey Makedonya’da gri ve yeşilin buluştuğu doğa harikası: Matka Kanyonu Fotoğraf: Umeys Sulejman/AA

Üsküp

Matka Kanyonu, görkemli doğası, etkileyici mağaralarıyla Balkanlar'ın en çarpıcı doğa rotalarından biri olma özelliğini taşıyor.

Yaklaşık 5 bin hektarlık alanı kapsayan Matka, yalnızca bir doğa alanı değil, tarih, coğrafya ve maceranın iç içe geçtiği bir açık hava sahnesi olarak ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Sabah saatlerinde kanyonu çevreleyen kayalıkların gölgesine düşen serinlik, öğlene doğru güneş ışıklarıyla birlikte yerini suya yansıyan altın tonlara bırakıyor. Kanyonun durgun yüzeyinde yavaşça süzülen botlar, çevreyi kaplayan ormanlardaki kuşların sesiyle zamandan bağımsız bir yolculuk hissi veriyor.

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Kanyon boyunca düzenlenen bot turları, ziyaretçilere hem unutulmaz anlar hem de sakin bir keşif fırsatı sunarken, sularda süzülen tekneler, kimi zaman kayaların gölgesine giriyor, kimi zaman da rengarenk kuşların uçuşuyla eşlik edilen açıklıklara ulaşıyor.

Doğanın gizli kalbi: Vrelo Mağarası

Botla ve patikadan ulaşılabilen Vrelo Mağarası, kanyonun en merak uyandıran noktalarından biri olarak dikkati çekerken, sarkıt ve dikitlerle bezenmiş bu doğal oluşum, içindeki berrak suyla hem bilim insanlarını hem de ziyaretçileri cezbediyor.

Kanyon boyunca ilerleyen yürüyüş yolları, doğayla baş başa kalmak isteyenler için fırsatlar sunarken, rüzgarın taşıdığı ağaç kokuları ve çamların arasından sızan gün ışığı ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

"Coğrafi konumu itibariyle eşsiz bir yer"

Matka Kanyonu'nda tur rehberi olarak çalışan Celal Ramadani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Matka'nın coğrafi konumu itibariyle eşsiz olduğunu söyledi.

Bölgede çok sayıda eğlence imkanı bulunduğunu belirten Ramadani, "Burada yüzülebilir, kano yapılabilir, dağcılık, yürüyüş ve bisiklete binme fırsatları bulabilirsiniz. Ayrıca, deniz seviyesinden 1369 metre yükseklikteki Rasa Zirvesi ve 1044 metre yükseklikteki Vodno Zirvesi gibi oldukça ilgi çekici zirveler de bulunmaktadır." diye konuştu.

Ramadani, Matka Kanyonu'nda bulunan Vrelo Mağarası'nın Balkanlar'ın en derin, Avrupa'nın ise üçüncü en derin su altı mağarası olarak kabul edildiğini dile getirerek, "Vrelo Mağarası, üst kısım, kuru kısım ve su altı mağarasının girişi olmak üzere üç bölümden oluşan dikey bir su altı mağarasıdır. Girişi dört metre genişliğinde ve iki metre yüksekliğindedir." dedi.

Hem yerel hem de yabancı turistlerin bölgeye büyük ilgi gösterdiğine değinen, Ramadani, buraya en çok ziyaretçinin Türkiye'den geldiğini vurguladı.

Mersin'den gelen Türk turist İrem Sultan Şen, Kuzey Makedonya'ya ilk kez geldiğini aktararak, "İnternette gezilecek yerleri araştırırken buraları gördük ve çok hoşumuza gitti, bu yüzden gelmeye karar verdik. Botla geldik buraya, manzara çok güzeldi, su çok temizdi. Mağara ise Mersin'deki birkaç mağaraya benziyor." şeklinde konuştu.

Norveçli turist Judd Bard ise Kuzey Makedonya'nın doğasının çok güzel, yemeklerinin çok lezzetli olduğuna işaret ederek, "Henüz tekneye binmedik, mağaraya patikadan ulaştık, çok ilginçti. Mağara çok güzel, soğuk, havası temiz ve bambaşka bir ferahlık." ifadelerini kullandı.

Şehre yakın ama gerçeklikten uzak bir sığınak

Üsküp'ten 30 dakikalık araç yolculuğuyla ulaşılan Matka Kanyonu, şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için adeta bir doğa kaçamağı fırsatı ve günübirlik turların yanı sıra bölgede kamp yapma imkanı sunuyor.

Kanyon, şehre yakın ama gerçeklikten uzak bir sığınak olarak yerel halkın en çok ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

Ziyaretçiler, sabahın ilk ışıklarında kanyonun gri kayalıkları arasında güneşin doğuşunu izleyip, öğleden sonra suyun serinliğinde kano yaparak günü tamamlayabiliyor.

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