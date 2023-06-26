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Yaşam

Kütahyalı çocukların Selim amcası 30 yıldır seyyar salıncağıyla eğlendiriyor

Kütahyalı Selim Cantürk, kol gücüyle çalışan seyyar salıncağına çocukları bindirerek kazandığı parayla ailesinin geçimini sağlıyor.

Muharrem Cin  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
Kütahyalı çocukların Selim amcası 30 yıldır seyyar salıncağıyla eğlendiriyor Fotoğraf: Muharrem Cin/AA

Kütahya

Genç yaşta işsiz kaldıktan sonra seyyar salıncak satın alan 53 yaşındaki Cantürk, yıllardır Kütahya'nın mahallelerini dolaşıp çocuklara salıncak keyfi yaşatıyor.

Cantürk, AA muhabirine, tekerleklerle hareket eden 7 oturaklı seyyar salıncağı 30 yıl önce satın aldığını söyledi.

Salıncağa bindirdiği çocukların çok mutlu olduğunu belirten Cantürk, "Seyyar salıncakçılık benim için sadece meslek değil aynı zamanda bir hobi, bir sosyal faaliyet. Sokakları geziyorum. Bu olmasa çoğu yeri bilmezdim. O yüzden işimi, hobimi çok seviyorum." dedi.

Kış ayları dışında yıl boyu kentteki tüm mahalleleri gezerek çocukları eğlendirdiğini ifade eden Cantürk, bu sayede kentin tüm mahallelerini, sokaklarını ezberlediğini aktardı.

"Sokakta oynayan çocuk fazla bulunmuyor artık"

Eskiye göre sokaklarda daha az çocuğa rastladığını dile getiren Cantürk, şöyle devam etti:

"Eskiden ilgi daha yoğundu. Son zamanlarda biraz azaldı ama yine de ilgi var. Önceden çocuklar bunun başında sahibi gelecek diye bekliyorlardı. Şimdi öyle bir şey olmuyor. Çocuklar eskiden sokaklarda oynuyordu. Şimdi sadece parka gelip gidiyorlar. Sokakta oynayan çocuk fazla bulunmuyor artık. O yüzden eskisine göre ilgi daha düşük. Yaz tatillerinde, bayramlarda ve düğün alanlarında iş yoğunluğum daha fazla oluyor. Çocuklar beni gördüğünde 'salıncakçı amca' diye bağırıyorlar."

Cantürk, kentteki pek çok yetişkinin çocukluğunda yer edindiğini anlatarak, "Eskiden salıncağa bindirdiğim çocuklar şimdi anne baba oldular. Bana, 'Sen hiç değişmemişsin, halen geliyorsun, maşallah' diyorlar. Şimdi ise kendi çocuklarını bindiriyorlar. Bu çok güzel bir duygu. Sağlığım el verdiği sürece bu işi sürdüreceğim." diye konuştu.

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