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Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 13.15'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Orhan Onur Gemici, Semih Erdoğdu, Mustafa Yılmaz, Muharrem Cin  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara/Kütahya

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı yerin 7,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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AFAD'dan açıklama

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 13.15'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Kütahya Valisi Musa Işın: Olumsuz herhangi bir hadise yoktur

Kütahya Valisi Musa Işın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin merkez üssünün Simav ilçesi olduğunu hatırlattı.

Güvenlik güçleri ve ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Işın, "Depremde sahadaki arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre şu ana kadar olumsuz herhangi bir hadise yoktur. Can ve mal kaybımız intikal etmemiştir." dedi.

Işın, yetkili kurumların kontrol çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar bölgeden gelen herhangi bir ihbar yoktur. Jandarma alan araştırması yapıyor. Oradan da olumsuz bir şey gelmedi. Simav'ın Yemişli köyünde daha önce 4,6 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti ve o değerin altında da 700'e yakın küçük depremler oldu. Bugünkü depremin merkez üssü de Yemişli. Yemişli ve etrafındaki 'pasif' olarak değerlendirebileceğimiz, kırılmış faylardır bunlar. Teknik olarak aldığımız bilgilere göre tehlike arz etmiyor. Her ihtimale karşı Simav'da bir kurtarma ekibini hazır bulunduruyoruz."

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