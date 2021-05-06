Euro
10.04
Dolar
8.31
BIST 100
1,431.93
Altın
1,812.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kütahya'daki Murat Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sundu

Halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen, bölgenin endemik türlerinden ters laleler (Fritillaria pinardii) zarafeti ve güzelliğiyle hayat bulduğu Murat Dağı’na ayrı bir renk katıyor.

Ergün Caran   | 06.05.2021
Kütahya'daki Murat Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sundu Fotoğraf: Ergün Caran / AA

Kütahya

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki 2300 rakımlı Murat Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sunuyor.

Halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen, bölgenin endemik türlerinden ters laleler (Fritillaria pinardii) zarafeti ve güzelliğiyle hayat bulduğu Murat Dağı’na ayrı bir renk katıyor.

Her yıl nisan ayının sonunda açan ters laleler yaklaşık 20 gün dağın eteklerini süslüyor.

Fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bu çiçekler, yöre halkının da beğenisini topluyor.

Yöreye has çuha çiçeği ve orkide gibi yüzlerce çeşit bitkinin de yetiştiği dağ, zengin florasıyla dikkati çekiyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarında yeniden artış görülebilir
Sakarya'da tedbirlerle vaka sayısı yarı yarıya azaldı
AB'den Kovid-19 tedavi stratejisi
Dünya genelinde 1,21 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
İstanbul'da Kovid-19 aşısı olan muhtar sayısı 700'e yaklaştı

Benzer haberler

Kütahya'daki Murat Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sundu

Kütahya'daki Murat Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sundu