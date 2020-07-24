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Yaşam

Kütahya'daki eski maden sahasından lavanta kokuları yayılıyor

Tavşanlı ilçesinde madencilik faaliyetinin ardından terk edilen alan, yetiştirilen lavantalar ile farklı bir görünüme büründü.

Muharrem Cin   | 24.07.2020
Kütahya'daki eski maden sahasından lavanta kokuları yayılıyor Fotoğraf: Muharrem Cin / AA

Kütahya

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesindeki eski linyit sahasılavanta tarlalarıyla turizme kazandırmayı amaçlıyor.

Eski maden sahalarının ağaçlandırılmasını sağlayan kurum, özellikle bor, gümüş, manyezit ve linyit rezervi bakımından zengin olan bölgelerde yıllarca işletildikten sonra terk edilen alanları yeniden yeşille buluşturuyor. Bu kapsamda son 25 yılda 2 bin 446 hektar alanda 5 milyon 252 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine, Kütahya'nın hem yer üstü hem de yer altı zenginliklere sahip bir il olduğunu söyledi.

Madencilik faaliyetleri sonrası arazilerin yeniden doğaya kazandırılması için lavanta dikimine de başladıklarını belirten Keskin, şöyle devam etti:

"Yöre halkının da talepleri üzerine bu alana, Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Tunçbilek Hamitabat Lavanta Bal Ormanı kurduk. Bu bölge daha önceden maden sahası olarak kullanılıyor ve kömür madeni işletiliyordu. Buradaki madencilik faaliyeti sona erdikten sonra diğer maden sahalarında olduğu gibi kendi haline terk etmiyoruz. Buraları yeniden doğaya kazandırmak için rehabilitasyon çalışmaları yapıyoruz. Aynı zamanda 2016 yılında ilk kez deneme için bir miktar lavanta fidesi dikimi yapılmıştı. Burada lavantaların yetiştiğini görünce bu yönde çalışmaları genişlettik."

Proje yaygınlaştırılacak

Keskin, bugüne kadar 100 dekar eski maden sahasını lavantayla buluşturduklarını anlattı.

Lavantanın, ekonomik getirisinin yanı sıra halkın ilgisini de çektiğini vurgulayan Keskin, "Burası Kütahya-Bursa kara yolu yakınında bulunuyor. Ayrıca bu eski maden sahasını lavantalardan dolayı ziyaret edilebilir hale getirerek turizme kazandırmayı da amaçlıyoruz." diye konuştu.

Keskin, il genelindeki diğer terk edilmiş sahalardan toprağı verimli olanlarda da lavanta yetiştireceklerini sözlerine ekledi.

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