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Yaşam

Kuş cenneti Tuz Gölü'nün misafir flamingoları evlerine gelmeye başladı

Dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan Tuz Gölü'nde sonbahara kadar kalacak flamingolar, yavrularını uçmaya alıştırdıktan sonra daha sıcak bölgelere göç edecek.

Zekeriya Karadavut   | 26.04.2021
Kuş cenneti Tuz Gölü'nün misafir flamingoları evlerine gelmeye başladı Fotoğraf: Oğuzhan Demiray/AA

Aksaray

Flamingolar, kendileri için dünyadaki en büyük doğal üreme kolonisi olan Tuz Gölü'ne gelmeye başladı.

Havaların ısınmasının ardından, önemli göç yolları üzerinde bulunan Tuz Gölü'ne her yıl on binlerce flamingo geliyor. Göl flamingolar için eşsiz beslenme, kuluçka ve kreş imkanı sunuyor.

Flamingolar, eylül-ekim ayına kadar gölde misafir olduktan sonra daha sıcak bölgelere göç ediyor.

Dünya genelinde yaşanan yeni tip koronavirüs salgını sürecinden pozitif etkilenen flamingoların, daha çok sayıda Tuz Gölü'ne gelmesi bekleniyor.

"Üremek için Tuz Gölü'ne geliyorlar"

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, AA muhabirine, Aksaray'ın her yıl flamingoların en büyük kolonilerinden birini misafir ettiğini söyledi.

Flamingoların 6 farklı türe sahip olduğunu anlatan Darılmaz, şöyle konuştu:

"Bu 6 türden en büyüğü ve yaygın olanı büyük flamingo olarak bilinir. Ülkemizdeki tür de büyük flamingolardır. Dünyadaki sayısı yaklaşık 500-600 bin birey. Flamingolar Türkiye, Kuzey Afrika, Hindistan ve Avrupa'nın güneyinde dağılış göstermekte. Havaların ısınmasıyla birlikte Tuz Gölü flamingolara ev sahipliği yapıyor. Flamingolar koloni halinde birlikte yaşıyorlar tek yaşama özellikleri yok. Tuz Gölü hem beslenme hem de üreme kolonisini barındırıyor. Flamingolar yurdumuzun çeşitli bölgelerine beslenmek için gidiyorlar ama üremek için Tuz Gölü'ne geliyorlar. Nisan ayı gibi gelmeye başlayan flamingolar bir yumurta bırakır. Bu yumurta yaklaşık 30 gün sonra yavru çıkartır. Yavru çıktıktan sonra 2,5 ay kadar anne babanın bakımına ihtiyacı var. Bu süreden sonra uçma alıştırmalarıyla birlikte eylül ve ekim gibi daha sıcak bölgelere gidiyor."

"Flamingoların sayılarının arttığı gözlemlendi"

Darılmaz, tüm dünyada yaşanan yeni tip koronavirüs salgını sürecinden flamingoların yaşamının pozitif etkilendiğini ifade etti.

İnsanların aktivitelerinin azalması ve evlere kapanmalarının flamingoların sayılarına olumlu yansıdığına dikkati çeken Darılmaz, "Yapılan çalışmalarda flamingoların sayılarının arttığı gözlemlendi. Sayı artışındaki bu olumlu yansıma muhtemelen Tuz Gölü'ne de yansıyacak. Bu sayının artması kısa vadede bazı handikaplar oluşturabilir. Yağışların az olması dolayısıyla besine ulaşmada sorun yaşanmamasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

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