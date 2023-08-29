Dolar
26.60
Euro
28.76
Altın
1,921.80
ETH/USDT
1,646.20
BTC/USDT
26,015.00
BIST 100
7,963.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kurtuluş Savaşı'na katılan 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
Kurtuluş Savaşı'na katılan 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstiklal Madalyası Kanunu gereğince, Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek.

Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

Hak Sahibinin Memleketi - Rütbesi - Adı ve SoyadıBirliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi ÖzetiMadalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
Merzifon-Mehmet oğlu 1316 (1900) doğumlu Kıdemli Serçavuş (Başçavuş) Arslan Hasan Utabak5'inci Kafkas Tümeni, 10. Alay, 3. Tabur, 10. BölükOğlu Halil Süheyl Utabak
Kırşehir-Halil oğlu 1316 (1900) doğumlu Er Salih Güner8. Tümen, 189. Alay, 1. Tabur, 3. BölükOğlu Salih Güner
Şenkaya (Oltu)-Ali oğlu 1316 (1900) doğumlu Er Adıgüzel Yıldız3. Tümen, 8. Alay, 3. Makineli TaburKızı Elmas Sezer (Yıldız)
Ilgaz-Ahmet oğlu 1302 (1886) doğumlu Er Ahmetali Er190. Alay, 1. Tabur Karargahı EtrafındanTorunu Ahmet Er
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahil Güvenlik Komutanlığı: Kayıp göçmen bulunduğunun bildirilmesi üzerine derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlandı
Türkiye ve dünya gündemi
Konya'da 4,8 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
İstanbul'da polisi şehit eden suç örgütüne yönelik operasyonda 37 tutuklama

Benzer haberler

Kurtuluş Savaşı'na katılan 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Kurtuluş Savaşı'na katılan 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Okçulukla yaşama tutunan Güneydoğu gazisi, yeni sporcular yetiştiriyor

Şarj Hizmeti Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet