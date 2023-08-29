Kurtuluş Savaşı'na katılan 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstiklal Madalyası Kanunu gereğince, Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek.
Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:
|Hak Sahibinin Memleketi - Rütbesi - Adı ve Soyadı
|Birliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi Özeti
|Madalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
|Merzifon-Mehmet oğlu 1316 (1900) doğumlu Kıdemli Serçavuş (Başçavuş) Arslan Hasan Utabak
|5'inci Kafkas Tümeni, 10. Alay, 3. Tabur, 10. Bölük
|Oğlu Halil Süheyl Utabak
|Kırşehir-Halil oğlu 1316 (1900) doğumlu Er Salih Güner
|8. Tümen, 189. Alay, 1. Tabur, 3. Bölük
|Oğlu Salih Güner
|Şenkaya (Oltu)-Ali oğlu 1316 (1900) doğumlu Er Adıgüzel Yıldız
|3. Tümen, 8. Alay, 3. Makineli Tabur
|Kızı Elmas Sezer (Yıldız)
|Ilgaz-Ahmet oğlu 1302 (1886) doğumlu Er Ahmetali Er
|190. Alay, 1. Tabur Karargahı Etrafından
|Torunu Ahmet Er