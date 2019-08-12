Euro
6.23
Dolar
5.56
BIST 100
99,405.03
Altın
1,503.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kurban etini köy meydanında bölüşüyorlar

Şırnak'ın Geçitboyu köyünde 300 yıllık kurban geleneği sürdürülüyor.

Ekrem Payan   | 12.08.2019
Kurban etini köy meydanında bölüşüyorlar

Şırnak

Şırnak'ın Geçitboyu köyünde 300 yıllık kurban geleneği sürdürülüyor.

Merkeze bağlı köyde üç asırlık geleneği sürdüren köylüler, kesilen kurbanlıkların etlerini bir arada topladıktan sonra eşit şekilde paylaştırdı.

Köy muhtarı Şemsettin Zeyrek, köylerinde bayramda 7 büyükbaş ile 39 küçükbaş hayvanın kurban olarak kesildiğini söyledi.

2 bin nüfuslu köyde et almayan ev kalmadığını vurgulayan Zeyrek, "Köydeki herkes bu meydanda kurbanını kesip ardından her eve dağıtılıyor. 250 evin her birine yaklaşık 5 kilogram et düşüyor. Kurban kesen de kesmeyen de eşit şekilde pay alıyor. Bu uygulama dedelerimizden bize miras kaldı. İnşallah biz de bundan sonraki nesillere aktarırız." dedi.

Furkan Mağrur da "Atalarımızın bu güzel adetini uygulamak için ben de kurbanımı köye getirerek destek sağladım. Burada etler köylülere eşit bir şekilde dağıtılıyor. Gençler olarak bu uygulamadan çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Köy imamı Guhdar Zeyrek ise uygulamanın örnek teşkil ettiğini aktararak, bunun birlik ve beraberliğe katkı sunduğunu aktardı.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

'Fındık fiyatının erken açıklanmasını olumlu buluyorum'

'Fındık fiyatının erken açıklanmasını olumlu buluyorum'

Cengiz Ünder’in kurban bağışı Roma'da dağıtıldı

Akşener partililerle bayramlaştı

Kurban etini köy meydanında bölüşüyorlar

Kurban etini köy meydanında bölüşüyorlar
İstanbul'da kalanlar 'bayram etti'

İstanbul'da kalanlar 'bayram etti'
Cammu Keşmirliler bayram namazına Hint askerleri eşliğinde gitti

Cammu Keşmirliler bayram namazına Hint askerleri eşliğinde gitti