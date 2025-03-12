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Yaşam

Kuraklığın etkisindeki Düden Gölü'nde yaban hayatı çeşitliliği azalıyor

Konya'da geçmişte 180'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan, flamingoların da önemli yaşam alanlarından Düden Gölü'nde son yıllarda yaşanan kuraklık, yaban hayatı çeşitliliğinin azalmasına neden oluyor.

Serhat Çetinkaya  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Kuraklığın etkisindeki Düden Gölü'nde yaban hayatı çeşitliliği azalıyor Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Yağışların azalması ve yeraltı sularının çekilmesiyle artık doğal kaynaklardan beslenemeyen gölün, kıyıdan yer yer 300-400 metre çekildiği gözlendi.

Kulu ilçesinde kuraklık yıllarından önce flamingolarla birlikte yüzlerce kuş türünün barınıp içinde oluşan adalarda ve kıyılarında kuluçkaya yattığı göl, arıtma tesisinden aktarılan suyla varlığını sürdürebiliyor.

Bazı yıllar tamamen kuruyan gölün ekosisteminde yaşanan bozulma, yaban hayatı zenginliğini bitirirken, artık birçok kuş türü bölgede gözlemlenemiyor.

Tuz Gölü'nde kuluçka dönemini geçiren flamingoların beslenmesi için hayati önem taşıyan gölün günden güne küçülmesi, doğaseverleri de endişelendiriyor.

"Yağış yok, aşırı kuraklık devam ediyor"

Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ, AA muhabirine, kuş cenneti olarak nitelendirilen gölün, 7-8 yıldır kuraklığın etkisiyle yaban hayatı zenginliğini yitirdiğini söyledi.

Bu kışın hiç görülmediği kadar kurak geçtiğini belirten Uludağ, bölgenin neredeyse hiç kar yağışı almadığını, yağmurun da çok yetersiz düştüğünü dile getirdi.

Uludağ, daha yaz gelmeden ciddi kuraklık yaşandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Göllerimiz, derelerden beslenirdi. Yağış olmadığı için ve yeraltı sularının aşırı çekilmesinden dolayı artık dereler de akmıyor. Burası zamanında 180'den fazla kuş türünü barındıran, cıvıl cıvıl, her tarafı yemyeşil olan bir yerdi. Şu anda Düden Gölü kötü durumda, Küçük Göl'de de damla su yok. Kuşlar artık yok. Marttayız ama yaz gibi bir dönem geçiriyoruz. Yağış yok, aşırı kuraklık devam ediyor. Böyle devam ederse büyük sıkıntılar bizi bekliyor."

"Buraların 20 yıl önceki halini görseydiniz inanamazdınız"

Düden Gölü'nün artık balçık deryasını andırdığını, Küçük Göl'ün ise çöle dönüştüğünü vurgulayan Uludağ, "Geçmişte burası kuş cenneti ilan edilmişti. Düden Gölü, Küçük Göl ile yan yana. Bunun dışında bölgemizde Kozanlı, Uyuz göllerimiz var. Onlarda da durum aynı. Eskiyle bugünü karşılaştırdığımız zaman dağlar kadar fark var. Buraların 20 yıl önceki halini görseydiniz inanamazdınız. Eskiden 180'in üzerinde kuş türü varken, şimdi yok denecek kadar az." diye konuştu.

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