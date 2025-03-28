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Yaşam

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri son gününde de yoğun ilgi gördü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla hazırlanan "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri son gününde de eğlenceli, öğretici faaliyetleriyle çocuklar ve aileleriyle buluştu.

Dilhan Türker Yıldız  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri son gününde de yoğun ilgi gördü Fotoğraf: İsmail Aslandağ/AA

Ankara

Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen etkinliklerin son gününde çocuklar, ebru, ahşap baskı, keçe yapımı ve ahşap oyuncak gibi geleneksel sanatlara yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliklere gelenler, stantlarda tanıtılan "KIZILELMA", "KAAN", "AKINCI", "HÜRKUŞ", "BARKAN", "ATAK" gibi uçak ve insansız hava araçlarının maketlerini yakından inceledi.

Öte yandan çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan alanda ok atma ve halat çekme gibi çeşitli yarışmalara katıldı.

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri bugün sona erecek.

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