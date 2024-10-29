Kuğulu Park'ta 5 kuğu yavrusu dünyaya geldi
Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, 5 siyah kuğu yavrusu doğdu.
Ankara
Ankara'nın Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki Kuğulu Park'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bir mutluluk daha yaşandı.
Parkta her yıl büyüyen kuğu, kaz ve ördek ailesine dün akşam saatlerinde dünyaya gelen 5 siyah kuğu yavrusu eklendi.
Park görevlileri tarafından titizlikle takip edilen yavruların sağlık kontrolleri veteriner hekimler tarafından yapıldı.
Suya bırakılan 5 kuğu yavrusuna, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kuğulu Park'ta bulunan başkentliler yoğun ilgi gösterdi.
Görevlilerce ziyaretçilere yavruların sağlığı için yiyecek atılmaması uyarısında bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.