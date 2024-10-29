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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Özel Programı'na katılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Anıtkabir’i ziyaret ediyor.
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Yaşam

Kuğulu Park'ta 5 kuğu yavrusu dünyaya geldi

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, 5 siyah kuğu yavrusu doğdu.

Şaduman Türkay  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Kuğulu Park'ta 5 kuğu yavrusu dünyaya geldi

Ankara

Ankara'nın Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki Kuğulu Park'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bir mutluluk daha yaşandı.

Parkta her yıl büyüyen kuğu, kaz ve ördek ailesine dün akşam saatlerinde dünyaya gelen 5 siyah kuğu yavrusu eklendi.

Park görevlileri tarafından titizlikle takip edilen yavruların sağlık kontrolleri veteriner hekimler tarafından yapıldı.

Suya bırakılan 5 kuğu yavrusuna, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kuğulu Park'ta bulunan başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Görevlilerce ziyaretçilere yavruların sağlığı için yiyecek atılmaması uyarısında bulunuldu.

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