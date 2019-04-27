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Yaşam

Kudüs'te anahtarını iki Müslüman ailenin koruduğu kilisede ayin

Dünyanın dört bir yanından gelen Ortodoks Hristiyanlar, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Kamame Kilisesi'nde geleneksel "Kutsal Ateş" ayini düzenledi. Kilisenin anahtarları ise Filistinli Müslüman 2 ailede duruyor.

Mustafa Deveci   | 27.04.2019
Kudüs'te anahtarını iki Müslüman ailenin koruduğu kilisede ayin

Kudüs

Dünyanın dört bir yanından gelen Ortodoks Hristiyanlar, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Kamame Kilisesi'nde (Holy Sepulchre) geleneksel "Kutsal Ateş" ayini düzenledi.

Hristiyan inancına göre "Hazreti İsa'nın çarmıha gerilip öldüğü ve daha sonra yeniden dirildiğine" inandıkları gün anısına binlerce Ortodoks, her sene olduğu gibi bu yıl da Bizans Kralı Konstantin'in yaptırdığı Doğu Kudüs'teki Kamame Kilisesi'ne gitti.

Kutsal Ateş ayinine katılmak isteyenler, İsrail polisinin kurduğu barikatlardan geçerek kiliseye girdi. Yoğunluk nedeniyle Kamame Kilisesi önünde zaman zaman izdiham yaşandı.

Kudüs Rum-Ortodoks Patriği, kilisenin ortasındaki "Hazreti İsa'nın kabri" olarak adlandırılan mermerden bölmeye girdi. Bu sırada kabirden çıkarılan ve gökten geldiğine inanılan ateşle ellerindeki mumları yakmak isteyen yüzlerce kişi adeta birbiriyle yarıştı.

Kilisenin anahtarları Müslümanlarda

Hıristiyanlığın farklı mezhepleri arasında tarih boyunca çekişme konusu olan Kamame Kilisesi'nin anahtarları ise Filistinli Müslüman 2 ailede duruyor. 

Sultan Abdülmecid, Hristiyanlar arasındaki kavgaya sona vermek için kilisenin anahtarını Kudüs eşrafından Müslüman 2 aileye teslim etmişti. Bugün hala kiliselerin kapısı bu Müslüman aileler tarafından açılıp kapatılıyor.

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