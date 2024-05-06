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Yaşam

Kruvaziyerlerle Ege adalarına mavi yolculuk

"Yüzen otel" olarak nitelendirilen gemilerle Ege adalarına yolculuğa çıkanlar, kruvaziyerde ve uğradıkları limanlarda farklı bir tatil deneyimi yaşıyor.

Mustafa Güngör  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
Kruvaziyerlerle Ege adalarına mavi yolculuk Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

Aydın

Mavi yolculukla yeni yerler görmek isteyenler, büyük gezinti gemileri kruvaziyerleri tercih ediyor.

Seyahat programı boyunca birçok ada ve liman şehirlerine uğrayarak yeni yerler görme imkanı sunan çok katlı gemiler, konforlu odaları ve restoranlarındaki zengin mutfağının yanı sıra yüzme havuzu, sinema, konser ve dans etkinlikleri, gece çorbası, çay saatleri ile karadaki 5 yıldızlı otelleri aratmıyor.

Yerli sermayeli kruvaziyer turizm şirketi Miray Cruises'a ait 164 metre boyundaki M/V Gemini gemisi de 400 kamarasında 1000 konuğu ağırlayabiliyor. Yolcularına Ege adalarını gezdiren gemi, Kuşadası kalkışlı 3 günlük gezi programı kapsamında Batnoz Adası'nın ardından Pire, Mikonos ve Santorini'ye uğrayarak turunu tamamlıyor.

Yolcular, her limanda inerek geziye katılıyor. Gemiye, uğrak noktalarında yeni yolcular da dahil olabiliyor.

Yolcular her sabah ayrı yerde uyanıyor

Miray Cruises Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Uğurlu, AA muhabirine, hayatının yaklaşık 34 yılını yolcu gemilerinde geçirdiğini, 2012 yılından beri de tek Türk kruvaziyer firması olarak turizm sektöründe hizmet verdiğini söyledi.

Misafirlerinin çoğunluğunun Amerika, Uzak Doğu ve Latin ülkelerinden olduğunu ifade eden Uğurlu, gemide 25 ülkeden 380 kişilik mürettebatla hizmet verdiklerini kaydetti.

Uğurlu, kruvaziyerlere yüzen otel denildiğini belirterek, "Bu tatilin en büyük avantajı değişik adalara gidiyorsunuz. Her sabah uyandığınızda farklı bir adadasınız. Düşünsenize, sabah bir kalkıyorsunuz Rodos'ta, Atina, Kuşadası'ndasınız. Daha ne olsun ki. Yolcu gemilerinin birazcık farklı bir havası var otellere göre." diye konuştu.

"Harika bir şey"

Torunuyla gemi turuna katılan 67 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Hanefi Aydemir de gemiyle gezintiye imrendiğini, bundan dolayı tura katıldığını anlattı.

Mavi yolculuğun farklı bir mutluluk yaşattığını dile getiren Aydemir, "Çok güzel, harika bir şey. İlk defa gemiyle bir tura katıldım. Diğer torunlarımla da gemiyle tura katılmak istiyorum. Geminin dışında da çok güzel şehirler gördüm ama gemide bize yetecek kadar güzel şeyler yaşadım." ifadelerini kullandı.

Dedesiyle tura katılan 9 yaşındaki İbrahim Arda Kumral da çok eğlendiğini, güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Gezi için Ankara'dan gelen 65 yaşındaki Cahide Borucu ise uzun yıllardır gemiyle tura çıkmak istediğini, Türk firması olduğu için de özellikle tercih ettiğini kaydetti.

Beklediğinin çok üzerinde bir ortamla karşılaştığını vurgulayan Borucu, "Öncelikle çok sistemli. Gemide sürekli sizi yönlendiriyorlar. Güvenlik çok iyi. Ada organizasyonları çok güzeldi. Ben çok memnun kaldım. Yemekler çok güzel, boldu." dedi.

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