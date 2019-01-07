Köpeklerin saldırısında ölen öğrencinin sınıfında hüzünlü dersbaşı

KAYSERİ

Kayseri'de, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ölen 14 yaşındaki lise öğrencisinin sınıfında ders hüzünlü başladı.

Köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden, Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi 9-A sınıfında eğitim gören Mehmet Özer'in sınıf arkadaşları, olayın üzüntüsünü yaşıyor.

Öğrenciler, Özer'ın sınıftaki sırasına çiçek, mektup ve arkadaşlarının fotoğrafını bıraktı. Vefat eden okul arkadaşları için mektup yazan öğrenciler "Mehmedim yakışmadı, erken gittin kardeşim, hayallerini gerçekleştiremedin" gibi ifadeler kullandı.

Cuma günü yaşanan olayın ardından okulun ilk gününde torunlarını ve çocuklarını okula getiren veliler ise yetkililerden bir an önce gereken önlemleri almalarını istedi.

Velilerden Asım Tandoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki bağ evlerinde ve terk edilmiş evlerde köpeklerin kaldığını iddia etti.

Belediye yetkililerinin yollarda uygulama yaptığını anlatan Tandoğan, "Sabahın erken saatlerinde çocuklar okula gidiyorlar. Kızım, okula yalnız gitmeye korkuyor. Çocuğumu okula getirmek için işe gidemiyorum. Buna bir çözüm bulunması lazım." dedi.

Çocuğunu okula getiren Gülseren Güneş de köpeklerin aç kaldıkları için okul önlerine kadar geldiğine dikkati çekti.

Sahipsiz köpeklerin çocuklarına saldırdığını belirten Güneş, Mehmet Özer'in köpek saldırısı sonucu vefat etmesinin kendisini endişelendirdiğini söyledi.

Çocuğunun okula gelmek istemediğini ifade eden Güneş, belediye otobüsünün öğrencileri okul önüne kadar bırakmasını istedi.

Okul çevresinde önlemler artırıldı

Öte yandan, polis ekipleri, okul önünde önlem aldı. Belediye ekiplerinin ilçedeki başıboş köpekleri toplama çalışmaları ise devam ediyor.

Bu arada, köpek saldırısında yaralanan ve Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Ali Tuğrul'un enfeksiyon hastalıkları servisinde tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 9. sınıf öğrencileri Mehmet Özer ve Ali Tuğrul, cuma günü Akdam Mahallesi'nde sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı. Özer olay yerinde hayatını kaybetmiş, Tuğrul, Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Muhabir: Ergün Haktanıyan