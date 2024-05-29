Dolar
32.26
Euro
34.87
Altın
2,337.98
ETH/USDT
3,752.80
BTC/USDT
67,258.00
BIST 100
10,479.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Köpek balığı saldırıları, geçen yıl en fazla ABD'de oldu

Florida Doğa Tarihi Müzesince yayımlanan "Uluslararası Köpekbalığı Saldırısı Dosyası"na göre, 2023'te en çok köpek balığı saldırısı ABD'de meydana geldi.

Irmak Akcan  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Köpek balığı saldırıları, geçen yıl en fazla ABD'de oldu

Ankara

Müzenin internet sitesinden yayımladığı dosyadaki verilere göre, geçen yıl ABD'de 36 kez köpek balığı saldırısı yaşandı. Bu saldırıların 2'si ise ölümle sonuçlandı.

Veriler, ABD'de geçen yılki saldırıların, bir önceki sene meydana gelen 44 saldırıya nazaran azaldığını gösterdi.

ABD'de gerçekleşen köpek balığı saldırıları, dünya genelindeki toplam saldırıların yüzde 52'sini oluşturuyor.

Florida eyaleti, geçen yıl 16 kez meydana gelen köpek balığı saldırısıyla ilk sırada yer alıyor.

ABD'nin ardından, Avustralya 4'ü ölümle sonuçlanan 15 saldırıyla ikinci, Yeni Kaledonya ise biri ölümle sonuçlanan 3 saldırıyla üçüncü sırada bulunuyor.

Dosyada, geçen sene belirlenen toplam 91 saldırıdan 22'sinin kışkırtılmış köpek balıkları tarafından yapıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: Türkiye, kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçelemeyi aktif olarak uygulayan 23 OECD ülkesinden biridir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Başbakanı Harris ile telefonda görüştü
Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde bu senenin sonuna kadar 200 bin civarında konutu teslim edeceğiz
Küçükçekmece'de metrobüste çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde çıkan olaylara ilişkin 30 şüpheliye iddianame

Benzer haberler

Çin'in "iyi niyet elçileri" pandalar, ABD'nin başkentine dönüyor

Çin'in "iyi niyet elçileri" pandalar, ABD'nin başkentine dönüyor

Köpek balığı saldırıları, geçen yıl en fazla ABD'de oldu

ABD, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a yeni temsilci atadı

ABD'de mortgage faizleri geçen hafta yükseldi

ABD'de mortgage faizleri geçen hafta yükseldi
ABD'de başlayıp dünyaya yayılan Filistin'e destek protestoları hız kesmeden sürüyor

ABD'de başlayıp dünyaya yayılan Filistin'e destek protestoları hız kesmeden sürüyor
ABD, "yabancı etki" ve çıkar unsurlarını yasalarla takip ediyor

ABD, "yabancı etki" ve çıkar unsurlarını yasalarla takip ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet