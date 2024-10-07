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Yaşam

Konya'da flamingo yavruları göç yolculuğuna hazırlanıyor

Konya'nın Ereğli ilçesindeki Akgöl Sazlıkları'nda erişkinliğe ulaşan yavru flamingolar uzun göç yolculuğuna hazırlanıyor.

Yavuz Görür  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
Konya'da flamingo yavruları göç yolculuğuna hazırlanıyor

Konya

Konya Ovası'nın kuş cenneti olarak bilinen, 1993'te birinci derece doğal sit alanı, 1995'te de tabiatı koruma alanı ilan edilen göçmen kuşların Türkiye'deki önemli göç yollarından biri üzerindeki Akgöl sazlıkları, başta flamingolar olmak üzere birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Göçmen kuşların barınma, yuvalanma, kuluçkaya yatma alanları bakımından büyük öneme sahip sazlıklar, kırmızı renkleriyle halk arasında "allı turna" olarak bilinen başta flamingolar olmak üzere küçük karabatak, ak pelikan, beyaz balıkçıl, alaca balıkçıl, çeltikçi, kaşıkçı, boz ördek gibi birçok kuşun göç rotasında bulunuyor.

Binlerce flamingonun beslenip barındığı Akgöl'de, bu yıl kuluçkadan çıkan flamingo yavruları, sıcak ülkelere göç için uçacak olgunluğa erişti.

Soluk renkleri ile ayırt edilen yavru flamingoların, erişkinler gözetiminde sazlıklardaki toplu uçuşları ve beslenmeleri dikkati çekti.

Yetişkinliğe ulaşmasıyla göç kafilesine katılacak olan bu yılın yavrusu flamingolar, sazlıkların üzerinde toplu uçuşlarıyla adeta renk cümbüşü oluşturdu.

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