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Yaşam

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi temmuzda 117 bin 734 kişiyle ziyaretçi rekoru kırdı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde farklı türlerden kelebek ve canlı bitkilere ev sahipliği yapan Tropikal Kelebek Bahçesi, temmuzda 117 bin 734 kişiyi ağırlayarak önceki yılın aynı dönemine göre ziyaretçi rekoru kırdı.

Taner Aydın  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi temmuzda 117 bin 734 kişiyle ziyaretçi rekoru kırdı

Konya

Selçuklu Belediyesince 2015'te açılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, bu yaz da rekor sayıda ziyaretçi ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sadece yerli turistlerin değil yabancı turistler ve tur operatörlerinin de ziyaret destinasyonları arasında bulunan bahçeyi temmuzda 117 bin 734 kişi ziyaret etti.

Böylece geçen yılın temmuz ayına kıyasla ziyaretçi sayısında yeni rekor kırılmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Konya Tropikal Kelebek Bahçemizde rekor oranlarda misafir ağırlıyoruz. Kelebeklerin hayat döngüsü aslında bir mucize. Gelen ziyaretçilerimiz de kelebeklerin kozadan pupa haline geçişini ve kelebeğe dönüşümünü orada izleyip bu mucizeye de şahitlik etmiş oluyor. Haziran, temmuz ve ağustosta yoğun ziyaretçi alan bahçemiz, yine rekor seviyelere ulaştı ve bu misafir sayımız şu ana kadar 437 bin 255'e ulaştı. Geçen yıl temmuzda kırdığımız rekoru bu yıl temmuzda 117 bin 734 ziyaretçi rakamına ulaşarak tazelemiş olduk."

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, açıldığı günden bu yana 2 milyon 950 bin 274 ziyaretçiyi ağırladı.

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