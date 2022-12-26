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Yaşam

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi bu yıl 569 bin 388 ziyaretçiyi ağırladı

Selçuklu Belediyesi tarafından kente kazandırılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni, yıl içinde 569 bin 388 ziyaretçinin gezdiği bildirildi.

Taner Aydın   | 26.12.2022
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi bu yıl 569 bin 388 ziyaretçiyi ağırladı

Konya

Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 bin 600 metrekare kullanım alanına sahip Tropikal Kelebek Bahçesi, 3 bin 500 metrekare yürüyüş alanına sahip.

Ekvatoral iklim koşullarına göre yaz kış 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem oranında tutulan bahçede, 40 farklı türde 20 bin kelebek ve 195 civarında bitki türü bulunuyor.

Hz. Mevlana'nın 749. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri sırasında yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğrayan Kelek Bahçesi'ni, bu ay 47 bin 300 kişi gezdi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin yerli ve yabancı turistlerin, önemli ziyaret tercihlerinden biri haline geldiğini belirtti.

Bahçeyi ocak ayından bu yana 569 bin 388 kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Şehrimizin ev sahipliği yaptığı ulusal ve uluslararası etkinlikler de yine Konya Tropikal Kelebek Bahçemizin dünya arenasında da bilinirliliğini arttırdı. Belediye olarak katıldığımız fuarlarda da Bahçemizi tanıtmaya devam ediyoruz. İlimizin, Mevlana Müzesi'nden sonra en çok ziyaret edilen mekanlarından olan bahçemiz, sembol mekanlardan birisi olarak şehrimize gelen misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyor."

Kelebek Bahçesi'nin, daha iyi hizmet verebilmesi için Selçuklu Belediyesi tarafından geçici olarak bakıma alındığı bildirildi.

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