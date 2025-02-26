Dolar
36.45
Euro
38.24
Altın
2,904.34
ETH/USDT
2,445.20
BTC/USDT
87,923.00
BIST 100
9,581.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici konuşuyor
logo
Yaşam

Konya-Antalya arasındaki 405 kilometrelik tarihi kervan yolu turizme kazandırılıyor

Konya ile Antalya’nın Alanya ilçesi arasındaki 405 kilometrelik Keykubad Göç ve Kervan Yolu'nda yürüyüş etkinlikleri nisan ayında başlayacak.

Havva Dereağzı  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Konya-Antalya arasındaki 405 kilometrelik tarihi kervan yolu turizme kazandırılıyor

Konya

Konya ile Antalya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü Keykubad Göç ve Kervan Yolu Projesi, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihi, kültürü ve doğal güzelliklerini doğaseverlerle buluşturacak.

Nisan ayında tanıtım yürüyüşleri planlanan 405 kilometrelik Keykubad Göç ve Kervan Yolu, Manavgat-Kubadabad Sarayı, Taşatan, Akdağ ve Kuş Yuvası güzergahı ile Gazipaşa, Silifke, Karaman ve Konya arasındaki tarihi yolları kapsıyor.

Yeni güzergahların keşif çalışmaları devam ederken, bisiklet, motosiklet ve off-road tutkunları için de özel rotalar hazırlanıyor.

Yürüyüşler nisanda başlayacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yazılı açıklamasında, tarihe sahip çıkmaya ve doğa turizmi projelerine öncülük etmeye devam ettiklerini ifade etti.

Tarihi kervan yolunun Anadolu'nun kültürel hafızasını koruyan bir köprü olduğunu kaydeden Altay, "Selçuklu'nun vizyonuyla şekillenen bu rotayı, sürdürülebilir turizmle buluşturarak hem bölgemizin ekonomisine katkı sağlamayı hem de genç nesillere miras bırakmayı hedefliyoruz. Bu güzergah, doğa yürüyüşçüleri, tarih meraklıları ve fotoğrafçılar için eşsiz bir deneyim sunacak. Bölge turizmine de büyük katkı sağlayacak. Yönlendirme levhalarının takılmasına başlanan güzergahta tanıtım yürüyüşleri inşallah nisan ayında başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bahar da Alaaddin Keykubad'ın Konya ve Alanya olmak üzere iki başkenti olduğunu belirterek, "Bu yolu insanlara sadece konferans salonlarında anlatmayalım istedik. Rota üzerinde Helenistik dönemden ve Roma’dan kalma tarihi yollar var. Yeni oluşturduğumuz bu rotada insanların yürümelerini tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari'de dağdan kopan kaya otomobile isabet etti
Mehmetçik, ülkenin dört bir yanından gelen öğrencileri birliklerde ağırladı
İstanbul'da arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu
Amasya'da bir çiftçi soğuk havada meyve ağaçlarını buz tutturarak koruyor
SETA tarafından "Türkiye-Hindistan İlişkileri" konulu konferans düzenlendi

Benzer haberler

Konya-Antalya arasındaki 405 kilometrelik tarihi kervan yolu turizme kazandırılıyor

Konya-Antalya arasındaki 405 kilometrelik tarihi kervan yolu turizme kazandırılıyor

İngiliz ve Polonyalı turistler Antalya'yı sevdi

Konya'da çevreci fabrikada üretimde ortaya çıkan ısının kullanıldığı serada domates yetiştiriliyor

Konya'da trafik kazasında 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı

Konya'da trafik kazasında 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
"Herkes İçin Yüzme Projesi Yüzme Yarışları"nın Türkiye finali, Konya'da tamamlandı

"Herkes İçin Yüzme Projesi Yüzme Yarışları"nın Türkiye finali, Konya'da tamamlandı
Türkiye'nin sağlık turizmi gelirinin 2028'de 20 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor

Türkiye'nin sağlık turizmi gelirinin 2028'de 20 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet