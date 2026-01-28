Kolektif Etki Derneği kadınların istihdama nitelikli katılımı için çalışıyor
İzmir'de Kolektif Etki Programı Derneğinin eğitimini alan kadınlar meslek sahibi oluyor.
İzmir
Pervin Aydar Emeklioğlu, 6 yıl önce ekonomik açıdan dezavantajlı kadınlara ücretsiz eğitimler vermek için Kolektif Etki Programı Derneğini kurdu. Kadınların tekstil sektöründe nitelikli iş gücüne katılmalarını amaçlayan dernek, 6 yılda 3 bine yakın kadına çeşitli eğitimler verdi.
Dernek binasında 6 ile 10 ay süren eğitimlerin ardından birçok kadın kendi firmasını kurdu. Bazı kadınlar ise dernek bünyesinde kurulan atölyede üretime devam ediyor.
Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve Tekstil Atölyesi kurucusu Pervin Aydar Emeklioğlu, tekstil sektöründe oluşturduğu adil ücretlendirmeye dayalı istihdam ve nitelikli eğitimlerle kadınları destekleyen modeliyle Sabancı Vakfının "16. Sezon Fark Yaratanı" olmayı başardı.
"Atölyede iş fırsatı buluyorlar"
Derneği ziyaret ederek atölye çalışmalarını inceleyen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, hem eğitime katılan hem de üretimde yer alan kadınlarla sohbet etti.
Emeklioğlu'nun, "Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar" programında yer aldığını anlatan Safkan, "Fark Yaratanların özelliği, herhangi bir toplumsal meseleyi gerçekten dert edinen insanlar olmaları. Fark Yaratanlar, dert edinmekle kalmayan çözümünü bulan, sürdürülebilir çözümlerle toplumsal fayda yaratarak yol alan kişiler, kurumlar olabiliyor." dedi.
Safkan, bu programda kadının önce eğitimlerle güçlendirildiğini, özgüveni ve yeteneğinin keşfedildiğini, sonrasında ise istekleri doğrultusunda atölyede ekonomik güç kazandığını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Düzenli çalışmak ve üretim yapmak isteyen kadınlar atölyede iş fırsatı buluyorlar. Kadınları güçlendiren, potansiyellerini keşfetmelerini sağlayan, onların güvenceli istihdam edilmesine vesile olan bu modeli gördüğümüzde çok etkilenmiştik. Vakfımız bu programda adaylarını bağımsız bir danışma kurulu ile değerlendiriyor, bu kurul 17 uzmandan oluşuyor. Ben Vakfı temsilen 1 oya sahibim orada. Çok kıymetli danışmanlar farklı bakış açılarıyla tartışıyorlar. Her yıl 2 binin üzerinde başvuru aldığımız bu programda, değerlendirme süreci sonucunda Pervin ve KEP Derneği 16. Sezon'da aramıza katılan 6 Fark Yaratan isimden biri oldu ve ağımıza katıldı."
Safkan, "fark yaratanların" seçilmesinden sonra, Vakfın görünürlük desteği verdiğini ve mentorluk ve uzman desteğiyle yol almaya başladıklarını da sözlerine ekledi.
"Yağmur suyunu toplayıp günlük ütüleme için su ihtiyacımızı karşılıyoruz"
Derneğin kurucusu Pervin Aydar Emeklioğlu da amaçlarının kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmesini desteklemek olduğunu söyledi.
Tekstil, moda ve el işi alanında mesleki eğitimler, kadın güçlenme çalışmaları, farkındalık seminerleri düzenlediklerini anlatan Emeklioğlu, "Bu yıl kendi moda markasını kurmak isteyen girişimci kadınlar için programımız olacak. Aynı zamanda, Roman kadınların istihdama katılımları kolaylaştırmak ve beceri kazanmalarını sağlamak için dikiş ve girişimcilik eğitimlerimiz başlayacak." dedi.
Emeklioğlu, tekstil sektöründe kadın emeğinin de fazla olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Tekstil atölyemizi Derneğimize bağlı bir iktisadi işletme olarak, yani bir sosyal girişim olarak kurduk. Burada eğitimini tamamlayan kadınlara çalışma imkanları sunuyoruz. Atölyemizin elektriğinin yüzde 85'i güneş panellerinden karşılanıyor. Yağmur suyunu toplayıp günlük ütüleme için su ihtiyacımızı karşılıyoruz. Üretim hizmetini sunduktan sonra markalara ve firmalara kapsamlı bir etki raporu da sunuyoruz. Bu raporda, elektrik ve su kullanımı, atık yönetimi ve kadın emeğini öne çıkaran bilgilere yer veriyoruz. Aynı zamanda Hollanda, Almanya, Ukrayna, İsviçre ve ABD'ye, kadın emeğine ve çevresel etkiye önem veren markalara da ihracat yapıyoruz."
Dernekte eğitim aldıktan sonra kendi markasını kuran Bahar Rengin ise aldığı eğitimin ardından oyuncak bebek üretimi üzerine kendi firmasını oluşturduğunu, atölyede olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Emekli akademisyen Lale Genç de emekli olduktan sonra dernekle tanıştığını ve diğer arkadaşları gibi kursun ardından kendi firmasını kurduğunu anlattı.