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Yaşam

Kocaeli'de duyarlı esnaf soğuk havalarda sahipsiz hayvanları unutmuyor

Kocaeli'de bir grup sanayi esnafı, soğuk havalarda yiyecek sıkıntısı yaşayan sahipsiz hayvanlara yönelik besleme çalışması yapıyor.

Cem Ali Kuş  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Kocaeli'de duyarlı esnaf soğuk havalarda sahipsiz hayvanları unutmuyor Fotoğraf: Cem Ali Kuş/AA

Kocaeli

Gebze ilçesinde bir araya gelen esnaf, haftanın 4 günü sahipsiz hayvanlar için kentin farklı noktalarında mama ve ekmek dağıtımı yapıyor.

Yaklaşık 20 yıldır bu faaliyetini sürdüren esnaf, 80 kilogramını Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle geri kalanını kendi imkanlarıyla aldıkları aylık 400 kilogram mamayla sahipsiz hayvanların karnını doyuruyor.

Esnaf Ömer Emiroğlu, AA muhabirine, hayvanları sevdiklerini söyledi.

"Hayvanların dostluğunu hiçbir şeye değişmem"

Hayvanlarla aralarında bir bağ oluştuğunu dile getiren Emirlioğlu, "Hayvanların dostluğunu hiçbir şeye değişmem. Onlarla orada oynuyoruz, bizim yanımıza yatıyorlar, kokluyorlar." dedi.

Emirlioğlu, bu işi gönüllük esasıyla yaptıklarını belirterek, "Bizlere getiren olursa mama alıyoruz, onun dışında para talep etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Esnaf İlhan Avutman da soğuk havalarda sahipsiz hayvanların yanında olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Hayvanların arazide kendilerini heyecanla karşıladığını anlatan Avutman, " O duyguyu yaşamak çok güzel. Doydukları anda bize verdikleri tepkiyi görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

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