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Yaşam

Klasik otomobil tutkunları Kosova'nın Prizren şehrinde buluştu

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde "Oldtimer Klasik Otomobil Festivali" düzenlendi.

Eren Beksaç  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
Klasik otomobil tutkunları Kosova'nın Prizren şehrinde buluştu Fotoğraf: Eren Beksaç/AA

Prizen

Bu yıl 20’ncisi organize edilen festival kapsamında çeşitli ülkelerden 80’den fazla klasik otomobil, tarihi Şadırvan Meydanı’nda sergilendi.

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Festival direktörü Ehat Oreshka, AA muhabirine, geleneksel olarak uluslararası ölçekte düzenledikleri festivalde bu yıl Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden çok sayıda klasik otomobilin yer aldığını söyledi.

Klasik otomobillerle açık bir sergi düzenlediklerini belirten Oreshka, "Bugün Prizren şehri için özel bir gün çünkü vatandaşlar müze değeri taşıyan bazı araçları görme fırsatı buluyor. Bu etkinlikte Türkiye, Slovenya ve Macaristan başta olmak üzere Avrupa’nın dört bir yanından gelen misafirlerin de yer aldığı belirtilmelidir." dedi.

Oreshka, Arnavutluk'un eski komünist lideri Enver Hoca'nın limuzininin de festivalde sergilendiğini sözlerine ekledi.

Bir asır önce üretilen klasik otomobillerin de bulunduğu festivale yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

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