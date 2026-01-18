Dolar
Yaşam

Kızılırmak'taki yaban ördeği yoğunluğu dronla görüntülendi

Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak Nehri yatağında su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan adacıklar ve bitki örtüsünü mesken tutan yaban ördekleri, dronla havadan görüntülendi.

Emre Dilek  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Kızılırmak'taki yaban ördeği yoğunluğu dronla görüntülendi Fotoğraf: Emre Dilek/AA

Samsun

Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü Bafra Ovası'nda, kış mevsimiyle birlikte yaban hayatı hareketliliği arttı.

Bölgedeki Altınkaya ve Derbent barajlarının su tutması sonucu nehir yatağındaki su seviyesinin çekilmesiyle, yaban ördeklerinin beslenebileceği bitki örtüsü ve dinlenme alanları gün yüzüne çıktı.

Sert kış soğuklarında mola vermek için bölgeyi tercih eden çok sayıda yaban ördeği, nehir üzerinde geniş bir popülasyon oluşturdu.

Yüzlerce ördeğin nehir üzerindeki toplu duruşu ve süzülüşleri, dron kamerasınca kaydedildi. Havadan çekilen görüntülerde, ördeklerin nehrin sakinleşen sularında ve yeni oluşan bitki örtüsü üzerinde toplandığı görülüyor.

Doğaseverlerin de ilgisini çeken bu görsel şölen, bölgedeki ekosistemin kış aylarındaki zenginliğini bir kez daha ortaya koydu.

bannerpartial1
bannerpartial2

