Kitap, spor, sanat, müziği buluşturan "Kissamu" projesiyle çocukların dijital bağımlılıktan korunması hedefleniyor
Düzce'de kitap, spor, sanat ve müziği buluşturan "Kissamu" projesiyle okuma alışkanlığı kazandırılan ve yetenekleri keşfedilip geliştirilen çocukların dijital bağımlılıktan korunması ve kurtarılması hedefleniyor.
Düzce
Kentte, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Proje Geliştirme Birimi tarafından ilk ve ortaokul öğrencileri için geliştirilen proje, ismini kitap, spor, sanat ve müzik kelimelerinin baş harflerinden alıyor.
"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin öncelendiği, ekran ve dijital bağımlılık, obeziteyle mücadele başta olmak üzere Türk aile yapısını korumak, okuyan nesiller yetiştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla yola çıkılan projede geliştirilen yöntemler olumlu sonuçlar verdi.
Projeyle öğrencilere kitap okuma sevgisi aşılanırken, bir yandan resim, müzik ve spor alanlarındaki becerilerini keşfetme olanağı sağlanıyor. Geleneksel Türk oyunlarının da öğretildiği projede, öğrenciler taş boyama ve fidan dikme gibi çeşitli etkinliklere de katılıyor.
Kent genelinde 63 okul ve 3 bini aşkın öğrenciyi kapsayan proje sayesinde kitap okuma oranı yaygınlaşırken, öğrenciler kalimba ve melodika çalmayı, resim yapmayı öğreniyor, yatkın oldukları spor dallarında kabiliyetlerini keşfediyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Proje Koordinatörü Pınar Aslan, AA muhabirine, meslek hayatında edindiği tecrübelerden yola çıkarak, yeni maarif modelinin hedefleri doğrultusunda kendilerini öğrencilerin yerine koyup projeyi geliştirdiklerini söyledi.
Hiçbir şeyin zorla yaptırılamayacağına dikkati çeken Aslan, "Biz, çocukları serbest bırakalım, sadece kitap okutmayalım, okurken geleneksel Türk oyunu öğrensinler, spor yapsınlar, enstrüman çalmayı öğrensinler istedik. Komplike proje geliştirmeyi hedefledik aslında. Sahadan çok güzel geri dönüşler oldu. Çocuklar kitap okuyor, enstrüman çalıyor, spor yapıyor, geleneksel oyunlarımızı öğreniyor. Amacımız, çocukları ekran bağımlılığından kurtarmak, obeziteden uzaklaştırmak ve kitap okumayı yaygınlaştırmak." diye konuştu.
Aslan, projeye isim verme sürecine değinerek, "Çocuklar anime karakterleri çok seviyorlar, biz de kitap, sanat, spor ve müzik kelimelerinden yola çıkarak 'Kissamu' ismini verdik projeye ve bununla ilgili bir karakter geliştirdik, bu da çok sevildi." dedi.
Projenin içindeki modüller sayesinde çocuklara yarışma havası oluşturulduğuna işaret eden Aslan, "Cumhuriyet'imizin 101. yılı olması dolayısıyla 101 kitap okuma hedefi belirledik. 20 kitaba ulaşan öğrencimize tohum, 40 kitap okuyana fidan, 60 kitapta ağaç, 101'inci kitapta Kissamu rozetlerini takıyoruz. Rozetler çocukları çok heyecanlandırdı, bu çok büyük bir rekabete ve güzel sonuçlar almamıza sebep oldu." şeklinde konuştu.
Çeşitli modüller sayesinde lise öğrencilerine de hitap edecek
Aslan, ilk ve ortaokul öğrencilerini kapsayan projeyi lise öğrencilerine yönelik de geliştirmek istediklerini, bunu da Kissamu'ya dil modülü ve web tasarım aracı öğrenme modülü ekleyerek hayata geçireceklerini kaydetti.
Projenin gelişimine katkı sağlayan İl Milli Eğitim Müfettişi Eyüp Polat, "Kissamu" projesinin yolculuğunun, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin yayımlanmasıyla başladığını bildirdi.
Polat, "Biz burada, Sayın Bakan'ın 2 konuda hassasiyet gösterdiğini gördük. Bunlardan biri obezite, diğeri de dijital bağımlılıkla mücadele. Bu konuyu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında nasıl projeye dönüştüreceğimizi düşündük ve çocukları rozetlerle ödüllendirerek, simgesel pekiştireç kullanarak onları projenin içine çektik. Çocuklar, aldıkları rozetin heyecanıyla bir sonraki rozete ilerlerken biz de aslında amacımıza ulaşmış olduk." ifadelerini kullandı.
Polat, projeye en çok katkının köy okullarından geldiğini, şu an merkezde de aynı motivasyonu sağladıklarını sözlerine ekledi.
"Kitap okumayı sevdirdi, sözcük dağarcığımı geliştirdi"
Projenin kendisine birçok şey kattığını dile getiren Şehit Teğmen Uğur Altan İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Abdülkerim Köksal, "Bu proje bana kitap okumayı sevdirdi, sözcük dağarcığımı geliştirdi. Çok fazla sözcüğün tanımını yaptığım için öğretmenim bana 'sözlük' diyor. Gece yatmadan önce, ailecek kitap okuma saati yapıyoruz." diye konuştu.
Öğrencilerden 9 yaşındaki Esra Kahraman da proje sayesinde kitap okuma alışkanlığı kazandığını ve öğretmeninin müziğe yatkınlığını keşfettiğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.