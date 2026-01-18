Dolar
Yaşam, insana dair

Atlı safari tutkunları Düzce'de buluştu

Türkiye'nin farklı şehirlerinden Düzce'ye gelen atlı safari tutkunları, Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nin bulunduğu tarihi Konuralp bölgesinde tur attı.

Göksel Cüneyt İğde  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Atlı safari tutkunları Düzce'de buluştu Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Düzce

Büyükşehirler başta olmak üzere 15 farklı şehirde yaşayan 40 kişilik arkadaş grubu, her ay farklı bir kentte atlarıyla etkinlik düzenliyor. 

Son olarak Düzce'ye gelen safari tutkunları, Konuralp bölgesindeki at çiftliğinde buluştu.

Buradan atlarıyla yola çıkan grup, tarihi Atlı Kapı, Prusias Ad Hypium Antik Kenti ve üniversite bölgesinde turladı.

Yaklaşık 20 yıldır seyislik yapan Kemal Demirkaynak, AA muhabirine, atlı safari turlarıyla her ilin tanıtım ve turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye'nin farklı illerinde bu organizasyonu yapıyoruz. Bugün de Düzce'de ev sahipliği yapmak istedik. 15 ilden 40 atlı katılım sağladı etkinliğimize. Bursa, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bolu ve Sakarya yoğunlukta. Atlarımızla Düzce'nin farklı yerlerinde yaklaşık 30 kilometrelik parkur yapacağız." diye konuştu.

Etkinliğe Kocaeli'den katılan Sümmani Yılmaz da "At, Türk'ün kanadıdır. Atalarımız, at sırtında nice savaşlar kazanmış. Burada farklı şehirlerden arkadaşlarım var. Ben de 2-3 ayda bir katılıyorum etkinliklere." dedi.

Antik kentten başlayan etkinlik, Düzce Kent Ormanı ve Hasanlar Barajı güzergahının ardından sona erecek.

