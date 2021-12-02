Dolar
13.44
Euro
15.29
Altın
1,780.65
ETH/USDT
4,529.40
BTC/USDT
56,496.00
BIST 100
1,878.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

'Kış turizmi cenneti' Erzurum'a yağan kar güzellikleri de beraberinde getirdi

Türkiye'de kışın çetin geçtiği illerin başında gelen ve dün yağan karla tamamen beyaza bürünen Erzurum'da kar güzel manzaralar oluşturdu.

İsmail Kaplan   | 02.12.2021
'Kış turizmi cenneti' Erzurum'a yağan kar güzellikleri de beraberinde getirdi Fotoğraf: İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı

Erzurum

Kayak başta olmak üzere kış turizmi olanakları nedeniyle yörede "Kış cenneti" olarak anılan kent, dün sabah saatlerinde başlayıp akşama kadar etkili olan yoğun kar ile tamamen beyaza büründü.

Kar yağışının ardından gece başlayan soğuk havanın etkisiyle süs havuzlarının donduğu, çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu, cadde ve sokakların buzla kaplandığı kentte, kış çilesinin yanı sıra doyumsuz manzaralar da ortaya çıktı.

Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra şu sıralar beyaz gelinliğini giyen Palandöken Kayak Merkezi ile her mevsim turistlerin ilgisini çeken Erzurum'da, son yağan karla beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapılar, ağaçlar ve parklar seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Erzurum Kalesi başta olmak üzere bir çok tarihi yapının yer aldığı kent merkezinin yanı sıra Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde yağışla ağaç ve çalı türü bitkiler de bir başka güzelliğe büründü.

Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğraf ve görüntü çekerek manzaranın tadını çıkardı.

Vatandaşlardan Havva Etyemez, AA muhabirine, Erzurum'a en çok kış mevsiminin yakıştığını ifade etti.

Kar yağışı sonrası il genelinde güzel görüntüler oluştuğunu anlatan Etyemez, şunları kaydetti:

"Kar yağınca bayağı sevindim çünkü bu şehre kar gerçekten çok yakışıyor. Bugün de çok güzel bir hava var. Ağaçların üzeri karla kaplı, resmen kartpostallık görüntüler var, insan izlemeye doyamıyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan’da ilk kez Kovid-19’un omicron varyantına rastlandı
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Valneva'nın Kovid-19 aşısını ön değerlendirmeye aldı
Yunanistan'da ilk kez Kovid-19'un omicron varyantına rastlandı
Omicron varyantı Afrika'da sadece 4 ülkede görüldü
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Kar ve sisle kaplanan Ağrı drone ile görüntülendi

Kar ve sisle kaplanan Ağrı drone ile görüntülendi

'Kış turizmi cenneti' Erzurum'a yağan kar güzellikleri de beraberinde getirdi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi beyaza büründü

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi beyaza büründü

Doğu Anadolu'da başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu'da başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürecek
Türkiye'nin ilk Çocuk Adalet Merkezi kucak açtığı çocukları topluma kazandıracak

Türkiye'nin ilk Çocuk Adalet Merkezi kucak açtığı çocukları topluma kazandıracak