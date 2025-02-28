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Yaşam

Kırşehir'de ramazan pideleri ilk sahur için fırınlarda yerini aldı

Kırşehir'de ramazan için hazırlıklarını tamamlayan fırınlarda ilk sahur için pide satışı başladı.

Serkan Güner  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Kırşehir'de ramazan pideleri ilk sahur için fırınlarda yerini aldı Fotoğraf: Serkan Güner/AA

Kırşehir

Atatürk Caddesi'nde fırın işleten Abdurrahman Şevik, gazetecilere, ramazanda 200 ve 400 gramlık iki çeşit pide çıkaracaklarını söyledi.

Yumurtalı susamlı 400 gramlık pidenin 30 liradan satılacağını aktaran Şevik, "Şimdiden, 'Pide çıktı mı?' diye gelip soranlar var. Yoğunluğun bu yıl geçen seneye göre daha fazla olmasını bekliyoruz. Erken saatlerden itibaren pide atmaya başladık, vatandaşımıza hazırladık. Çalışan sayımızı biraz artırdık, ramazanda yoğunluk fazla oluyor. Sahurda da yine açığız inşallah." diye konuştu.

Medrese Mahallesi'ndeki fırında çalışan Sami Altunsaray da ilk sahur için şimdiden pide alındığını dile getirdi.

Pide talebinin bu yıl erken başladığını aktaran Altunsaray, "Ramazandan dolayı işlerimiz yoğunlaştı, bir ay boyunca yoğun geçecektir. Fırınlarımız 7 gün 24 saat açık olacak. Günlük ortalama 1500'ün üzerinde pide satılmasını bekliyoruz." dedi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk ise "on bir ayın sultanı" ramazanda en çok pide satıldığına dikkati çekti.

Fırıncılarla görüştüklerini, vatandaşın mağdur olmaması için hareket ettiklerini vurgulayan Öztürk, "200 gram pide 12, 400 gram pide 24, yumurtalı susamlı pide ise 30 liradan satılacak. Esnafımız inşallah pideleri güzel şekilde halkımıza sunacaklardır. Vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını rica ediyoruz; yerel esnafımızdan alışveriş yapsınlar." ifadesini kullandı.

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